המשטרה הודיעה היום (ראשון) כי תושב השומרון, נעצר לחקירה בתחנת המשטרה שבסיומה שוחרר בתנאים מגבילים. המעצר הגיע לאחר שנמצאו ברשותו חומרים החשודים כסם וסכין מתקפלת.
האירוע התרחש לאחר שהשוטרים ראו קטנוע עם ליקוי בטיחות, ברח' הירדן ברמת גן. השוטרים הריחו ריח של חומר החשוד כסם ובחיפוש שנערך באופנוע אותרו חומרים החשודים כסם: כ-80 גרם קנאביס, כ-20 גרם, 1 גרם אבקה לבנה. כמו כן נתפסה סכין מתקפלת.
למחרת שוטרי ופקחי יחידת שיטור עירוני רמת גן הבחינו ברכב שחצה רמזור באור אדום ברח' יצחק רבין. בבדיקה, השוטרים הריחו מהרכב ריח של חומר החשוד כסם. ברכב אותרו חומרים החשודים כסם מחולקים לשקיות: כ-2 ק"ג קנאביס וכ-186 גרם חשיש. כמן כן נתפס משקל דיגיטלי וכסף מזומן בסך 2,850 ש"ח. החשוד, בן 55, תושב פתח תקווה, נעצר לחקירה בתחנת המשטרה שבסיומה נכלא. אתמול, בימ"ש השלום בת"א האריך מעצרו עד 25/11/25.
