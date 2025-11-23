אחרי חיסול רמטכ"ל חיזבאללה והחשש מהסלמה בצפון, מספר עיריות הוציאו הודעות עדכון לתושבים, לפיהן לפי שעה אין שינוי בהנחיות פיקוד העורף

אחרי חיסול רמטכ"ל חיזבאללה וההסלמה בצפון, תושבים רבים בצפון חוששים מתגובת חיזבאללה ומחידוש ירי הטילים, בשל כך מספר עיריות בצפון יצאו בהודעה הרגעה לתושביהן.

מעיריית נהריה נמסר לפני זמן קצר: "תושבים יקרים, בהמשך לאירוע התקיפה של צה"ל בביירות, חשוב לנו לעדכן אתכם כי נכון לעכשיו אנחנו נמצאים בשגרה מלאה ובשלב זה אין שינוי בהערכת המצב או בהנחיות למרחב האזרחי. אנו נמצאים בקשר רציף עם גורמי הצבא והביטחון ונמשיך לעדכן במידת הצורך".

הודעה דומה נשלחה לתושבי קריית שמונה ויישובי הגליל: "בשעה האחרונה צה"ל תקף בלבנון וביצע סיכול ממוקד בביירות. חשוב להדגיש כי בשלב זה אין שינוי בהערכת המצב ואין הנחיות מיוחדות. נבקש להימנע מהפצת שמועות ולהסתמך אך ורק על הודעות מהגורמים המוסמכים. נמשיך לעדכן בכל התפתחות".