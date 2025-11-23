שיבושי תנועה בכביש 1 לכיוון ירושלים באזור שער הגיא בעקבות תאונה שהתרחשה שם ניידות של משטרת התנועה ארצית נמצאות במקום

בשבוע שעבר התרחשו מספר תאונות קטלניות. גבר בשנות ה-40 לחייו נהרג ביום שלישי לאחר שנפצע אנוש בתאונת דרכים שאירעה בכביש 70 שבצפון. במהלך התאונה התנגשו 2 כלי רכב בכביש 70 סמוך למצובה שבגליל. הוא נלכד בתוך אחד הרכבים, ולאחר פעולות החילוץ, פרמדיקים של מד"א נאלצו לקבוע את מותו. אדם נוסף נפצע פונה מהתאונה ופונה לקבלת המשך טיפול רפואי.

עוד באותו נושא תלמידת כיתה א': אביב יעקובסון היא ההרוגה בתאונה בבנימין

אביב יעקובסון ילדה בת 8 נהרגה בתאונה שהתרחשה באותו היום בגבעת הראל, לאחר שנפגעה מאוטובוס. חובשים ופראמדיקים של מד"א שהוזעקו לזירה מצאו את הילדה ללא סימני חיים עם חבלה רב מערכתית קשה, וקבעו את מותה במקום.