אחרי חיסולו של רמטכ"ל חיזבאללה, בישראל נערכים לתגובה של ארגון הטרור. עם זאת ההערכה בישראל היא שגם אם תגיע תגובה היא תהיה מצומצמת מאוד

אחרי חיסולו של רמטכ"ל חיזבאללה, בישראל נערכים לאפשרות תגובת של ארגון הטרור חיזבאללה. על פי גורמים מדיניים במקביל להיערכות לתקיפה של חיזבאללה, ההערכה בישראל היא שהתגובה לא תגיע.

בנוסף, ההערכה בישראל היא שגם אם חיזבאללה יחליט שאינו יכול להבליג על החיסול הדרמטי, התגובה שלו תהיה מוגבלת בעיקר בעקבות החשש שלו מהגברת התקיפות הישראליות.

כאמורף מעט שנה להפסקת האש בין ישראל לחיזבאללה, וצה"ל חיסל היום את רמטכ"ל חיזבאללה בפועל עלי טבטבאי. זוהי התקיפה הראשונה של ישראל ברובע הדאחייה בביירות בלבנון לאחר שבעה חודשים של שקט.

מלשכת ראש הממשלה נמסר: "לפני שעה קלה צה״ל תקף בלב ביירות את רמטכ"ל החיזבאללה, שהוביל את ההתעצמות וההתחמשות של ארגון הטרור. ראש הממשלה נתניהו הורה על התקיפה בהמלצת שר הביטחון והרמטכ״ל. ישראל נחושה לפעול להשגת מטרותיה בכל מקום ובכל זמן".

שר הביטחון ישראל כ"ץ על תקיפת רמטכ"ל ארגון הטרור חיזבאללה: "נמשיך לפעול בעוצמה כדי למנוע כל איום על תושבי הצפון ומדינת ישראל. כל מי שירים ידו על ישראל – ידו תיגדע. רה"מ בנימין נתניהו ואני נחושים להמשיך במדיניות אכיפת המקסימום בלבנון ובכל מקום. לא נאפשר לשוב למציאות של לפני ה-7 באוקטובר".