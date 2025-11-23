פעוט כבן שנה וחצי שלא חוסן נגד חצבת נפטר מהמחלה אחרי שהגיע לבית החולים פוריה במצב אנוש זהו מקרה התמותה העשירי מחצבת מתחילת ההתפרצות

משרד הבריאות עדכן היום (ראשון) כי פעוט כבן שנה וחצי שלא חוסן נגד חצבת נפטר מהמחלה אחרי שהגיע לבית החולים פוריה במצב אנוש זהו מקרה התמותה העשירי מחצבת מתחילת ההתפרצות . ברוב המקרים מדובר בילדים בריאים וללא מחלות רקע שלא חוסנו נגד חצבת.

מהמרכז הרפואי פוריה נמסר: "אל המחלקה לרפואה דחופה במרכז רפואי צפון (פוריה) הגיע לפנות בוקר תינוק בן שנה וחצי מטבריה, במצב קשה מאוד, בעקבות תסמינים נשימתיים הקשורים למחלת החצבת. במהלך הבוקר מצבו הדרדר, והוא חובר להנשמה ובהמשך בוצעו בו פעולות החייאה. לצערנו הרב, חרף מאמצי הצוותים הרפואיים, נאלצו הרופאים לקבוע את מותו".

מנהל מחלקת הילדים במרכז רפואי צפון, ד”ר אבוזיד סעיד: "חצבת היא מחלה מסוכנת ומדבקת במיוחד, עם סיבוכים קשים מיידיים ומאוחרים ואף תמותה. ניתן למנוע את המחלה באמצעות חיסון הניתן בשגרה בגיל שנה, אולם בשל ההתפרצות הנוכחית מומלץ לחסן אף מוקדם יותר, בהתאם להנחיות משרד הבריאות".

האזורים המוגדרים כמקומות עם התפרצות חצבת

14 מקומות מוגדרים כאזורי התפרצות נכון לעכשיו: ירושלים, בית שמש, בני ברק, חריש, מודיעין עילית, נוף הגליל, קריית גת, אשדוד, צפת, נתיבות, חיפה, טבריה, המועצה האזורית מטה בנימין והישוב תקוע. במקומות אלו ניתן להגיע לטיפות החלב, לקופות החולים ולתחנות ההתחסנות נגד חצבת שהוקמו לצורך תגבור מאמצי ההתחסנות, בלי קביעת תור.

ממשרד הבריאות נמסר: "המשרד מדגיש את חשיבות ההגעה בזמן לקבלת טיפול רפואי עם הופעת התסמינים או חשד להידבקות במחלה. הגעה בזמן – מצילה חיים משרד הבריאות שב ומזכיר כי חצבת היא מחלה בת מניעה באמצעות חיסון יעיל ובטוח. המשרד מדגיש את חשיבות ההגעה בזמן לקבלת טיפול רפואי עם הופעת התסמינים או חשד להידבקות במחלה. הגעה בזמן – מצילה חיים".

המלצות לגבי חיסון: מומלץ לכלל הילדים להתחסן בגיל שנה ובגיל שש (במסגרת תכנית החיסונים השגרתית) במקומות עם התפרצות: הקדמה של מנת החיסון השנייה לגיל שנה וחצי. המלצה לחיסון נוסף לתינוקות בגילי 11-6 חודשים באזורי התפרצות וכאשר נוסעים למקומות עם התפרצות".

בנוסף משרד הבריאות ממליץ למי שאינם מחוסנים וכן, להורים לתינוקות שקיבלו חיסון אחד בגילי 6-11 חודשים, להימנע מהשתתפות באירועים מרובי משתתפים בערים עם התפרצות עקב הסיכון מהדבקה.