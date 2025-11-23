חדשות סרוגים

כ"ץ על החיסול בלבנון: "לא נשוב למציאות לפני ה-7 באוקטובר"
(צילום: יוסי פונס, משרד הביטחון)
אחרי הדיווחים על חיסולו של רמטכ"ל חיזבאללה, שר הביטחון ישראל כ"ץ מגיב: "כל מי שירים ידו על ישראל – ידו תיגדע"

חיסול רמטכ"ל חיזבאללה בלבנון: שר הביטחון ישראל כ"ץ מתייחס היום (ראשון) לתקיפת רמטכ"ל ארגון הטרור חיזבאללה.

בהודעה שהוציא לאחר פרסום הידיעה על החיסול אמר כ"ץ: "נמשיך לפעול בעוצמה כדי למנוע כל איום על תושבי הצפון ומדינת ישראל. כל מי שירים ידו על ישראל – ידו תיגדע".

עוד הוסיף שר הביטחון ואמר כי "ראש הממשלה בנימין נתניהו ואני נחושים להמשיך במדיניות אכיפת המקסימום בלבנון ובכל מקום. לא נאפשר לשוב למציאות של לפני ה-7 באוקטובר".

צה"ל חיסל היום את רמטכ"ל חיזבאללה בפועל עלי טבטבאי. זוהי התקיפה הראשונה של ישראל ברובע הדאחייה בביירות לאחר 7 חודשים של שקט. טבטבאי, בן 57 הוא מחבל טרוריסט בעל עבר עשיר בפעילות נגד ישראל וארה"ב.

כדי לצפות בסרטון זה, אנא הפעל JavaScript , ושקול לשדרג לדפדפן שתומך ב HTML5 video .

תיעוד תקיפה בדאחייה

הוא נולד בביירות בשנת 1968, והיה מפקד ביחידה 3800 של חיזבאללה ומשמרות המהפכה – יחידה שעסקה בהכשרת לוחמי טרור. הוא שימש גם כמפקד בכוח רדואן – יחידת העילית של חיזבאללה שתפקידה היה לפלוש לישראל.

ארגון הטרור חיזבאללה
חיסול בלבנון
רמטכ"ל חיזבאללה

