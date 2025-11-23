צה"ל ביצע חיסול ממוקד של רמטכ"ל ארגון הטרור חיזבאללה ברובע הדאחייה בביירות. כעת מתפרסם כי שם המבצע הוא "בלאק פריידי".

כזכור כמעט שנה להפסקת האש בין ישראל לחיזבאללה, וצה"ל חיסל היום את רמטכ"ל חיזבאללה בפועל עלי טבטבאי. זוהי התקיפה הראשונה של ישראל ברובע הדאחייה בביירות בלבנון לאחר שבעה חודשים של שקט.

מלשכת ראש הממשלה נמסר: "לפני שעה קלה צה״ל תקף בלב ביירות את רמטכ"ל החיזבאללה, שהוביל את ההתעצמות וההתחמשות של ארגון הטרור. ראש הממשלה נתניהו הורה על התקיפה בהמלצת שר הביטחון והרמטכ״ל. ישראל נחושה לפעול להשגת מטרותיה בכל מקום ובכל זמן".

שר הביטחון ישראל כ"ץ על תקיפת רמטכ"ל ארגון הטרור חיזבאללה: "נמשיך לפעול בעוצמה כדי למנוע כל איום על תושבי הצפון ומדינת ישראל. כל מי שירים ידו על ישראל – ידו תיגדע. רה"מ בנימין נתניהו ואני נחושים להמשיך במדיניות אכיפת המקסימום בלבנון ובכל מקום. לא נאפשר לשוב למציאות של לפני ה-7 באוקטובר".