מייסי קשתי מגיעה לאודישן עם כל המשפחה וחושפת סיפור מרגש על אביה שנפטר כשהייתה בת 15. היא מספרת על האהבה למוזיקה שהגיעה ממנו ועל הנוכחות שלו בחייה עד היום. רגע לפני השירה – המשפחה מחבקת, והציפייה רק גדלה

האודישן של מייסי קשתי ב"כוכב הבא" התחיל כמו כל אודישן – אבל מהר מאוד הפך לרגע שחודר ללב. היא נכנסה עם כל המשפחה, ובהם אחיה טום שמלווה אותה צמוד, פתחה את הפה, וחשפה סיפור שלא משאיר אף אחד בחוץ.

צפו בהצצה לאודישן של מייסי קשתי

מייסי קשתי הגיעה לכוכב הבא. (באדיבות קשת 12)

האב שהלך – והאהבה שנשארה

באמצע השיחה, עוד לפני שהיא שרה, מייסי החזירה את כולם שנים אחורה: אביה נפטר כשהייתה בת 15, לפני 12 שנה. אבל למרות הזמן שעבר – הוא נוכח בכל צעד בחייה.

"האהבה למוזיקה? הכול ממנו," היא מספרת. "אבא שלי היה משהו מטורף. מרוב שהוא אהב את המשפחה, הוא היה הולך לאירועים עם חולצות מכופתרות שעליהן מודפסות כל התמונות של הילדים. ככה – על החזה. בגאווה.

"הוא איתי בכל מקום"

מייסי אומרת שהיא עדיין מרגישה אותו איתה: "לא משנה איפה אני נמצאת – הוא חלק מזה. הוא נוכח. הוא איתי." והמשפחה שסביבה לאורך כל האודישן – האחים, האמא, כולם, רק מדגישה כמה הבסיס המשפחתי חזק. הם שם איתה, תומכים, מחבקים, ומחזקים אותה בכל צעד.

מחכים לשמוע את הקול

אחרי רגע כזה, נשאר רק דבר אחד: לחכות לרגע שבו היא תתחיל לשיר. והאמת? אם הסיפור הוא כזה – אי אפשר שלא לרצות לשמוע את המשך האודישן. התשובה? כבר הערב ב"כוכב הבא".