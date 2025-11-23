בצה"ל אישרו כי ישראל תקפה "מחבל מרכזי בארגון הטרור חיזבאללה" ברובע הדאחייה שבביירות. על פי ההערכות, יעד החיסול היה עלי טבטבאי, ראש הזרוע הצבאית של ארגון הטרור

דיווח ראשוני: דובר צה"ל אישר כי כוחות צה"ל תקפו כעת (ראשון) מחבל מרכזי בארגון הטרור חיזבאללה בביירות. זו הפעם הראשונה שבה כוחות צה"ל תוקפים באזור רובע הדאחייה בביירות מזה חצי שנה.

כדי לצפות בסרטון זה, אנא הפעל JavaScript , ושקול לשדרג לדפדפן שתומך ב HTML5 video . תיעוד תקיפה בדאחייה

לפי הדיווחים ברשת "אל מיאדין" הלבנונית, אשר מזוהה עם חיזבאללה, התקיפה הישראלית כוונה לדירת מגורים ברחוב אל-עריד בדאחייה. עוד דווח על לפחות 2 הרוגים בזירת החיסול.

כדי לצפות בסרטון זה, אנא הפעל JavaScript , ושקול לשדרג לדפדפן שתומך ב HTML5 video . הדירה בה חוסל טבטבאי

ככל הנראה, היעד לחיסול היה עלי טבטבאי, ראש הזרוע הצבאית של ארגון הטרור – אולם בשלב זה אין לכך אימות רשמי. טבטבאי החליף בתפקיד את פואד שוכר שחוסל ביולי 2024, והוא ניצל מגל החיסולים של צמרת חיזבאללה במבצע חיצי הצפון בשנה שעברה. בעבר הוא שימש כמפקד כח רדואן, וכיום הוא משמש גם כמפקד הכוחות המיוחדים של חיזבאללה ובין היתר אחראי על חזית הדרום.

עוד באותו נושא אפקט התקיפות: נשיא לבנון שוב קורא לשיחות עם ישראל 08:37 | חדשות סרוגים 0 0 😀 👏

כאמור, זו הפעם הראשונה שבה ישראל תוקפת ברובע הדאחייה שבביירות, הנחשב כמעוז של חיזבאללה, מאז חודש אפריל האחרון. ב-1 באפריל כוחות צה"ל תקפו שם מחבל חיזבאללה אשר הכווין פעילי חמאס בלבנון, וסייע להם בניסיון לקדם פיגוע חמור כנגד אזרחים ישראלים.

בצה"ל אמרו אז כי "המחבל היווה איום ממשי ומיידי ועל כן צה״ל ושב״כ פעלו לתקיפתו לשם הסרת האיום. צה״ל ושב״כ ימשיכו לפעול על מנת להסיר כל איום על אזרחי מדינת ישראל".