זוכה פרס ברנר לספר ביכורים יעובד להצגה בימוי נועה שכטר. "מי שסוכתו נופלת" הוא דרמה משפחתית ישראלית נוגעת על אהבה, אמונה ומאבק פנימי בעולם הדתי. הבכורה צפויה במרץ 2026

תיאטרון החאן בירושלים יעלה לראשונה על הבמה את רב המכר עטור השבחים "מי שסוכתו נופלת" מאת צבי בן מאיר, זוכה פרס ברנר לספר ביכורים. הספר, שריגש אלפי קוראים והפך לאחד הספרים המדוברים והמטלטלים של השנים האחרונות, יקבל עיבוד בימתי שיביא את הסיפור האמיץ והרגיש אל הקהל הרחב.

הרומן, שיצא לאור בהוצאת הקיבוץ המאוחד, עוקב אחר מסעו של גבר דתי נשוי ואב לשניים הנאבק בזהותו ובמשיכה לגברים – נושא שנותר מוסתר וכמעט בלתי מדובר בחלקים נרחבים של החברה הישראלית, ובפרט בעולם הדתי.

עלילה שמעמידה מראה מול כולנו

במרכז ההצגה עומד ביני קמחי (שחר נץ), שחי לכאורה את החלום: אישה מופלאה אסתר (אנה פוגטש), ילדים, קהילה חמה ובית יציב מבוסס על אמונה ושנים של אהבה. אך מתחת לפני השטח מבעבעת אמת קשה לביטוי. לאחר שש שנות נישואין המרחק בין בני הזוג גדל, וביני נקרע בין הרצון לשמור על הבית לבין האמת הפנימית הדורשת לצאת לאור. הטיפול הזוגי שאליו הם פונים הופך למסע פרידה עדין ומלא חמלה.

העיבוד הבימתי מבטיח להעלות את השאלות האנושיות העמוקות שהספר מעורר: אהבה, אמונה, זוגיות, משפחה ושייכות – נושאים שמהדהדים הרבה מעבר לגבולות הסיפור הפרטי.

"חמלה ואנושיות"

אודי בן משה, המנהל האמנותי של תיאטרון החאן, אמר: "מי שסוכתו נופלת מספר על חמלה ואנושיות. העיבוד הבימתי הנרקם בימים אלו משמר את האינטימיות הכואבת של הסיפור לצד האומץ להביא אותה לבמה בשפה תיאטרונית חיה ובועטת".

את ההצגה מעבדת ומביימת נועה שכטר. ההצגות הראשונות צפויות לעלות במהלך חודש מרץ 2026.

העלאת הספר לבמה בתיאטרון החאן, מוסד תרבות ירושלמי ותיק שידוע ברגישותו לטקסטים ישראליים מקוריים, היא צעד משמעותי נוסף בהבאת אחד הסיפורים הכואבים והחשובים של התקופה האחרונה אל המרחב הציבורי, הפעם דרך שפת התיאטרון החיה והבלתי אמצעית.