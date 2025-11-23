העדכון החדש של X חושף גל רחב של חשבונות מזויפים ומתחזים שפעלו בשיח הישראלי, חלקם עם תוכן אנטי ישראלי או נגד ערוצי ימין, ושמיקומם האמיתי מתגלה כמדינות באפריקה, דרום אסיה ואירופה

עדכון המיקום החדש של פלטפורמת X חשף בימים האחרונים פעילות ענפה של חשבונות שמוצגים כחלק מהשיח הישראלי והבינלאומי, אך בפועל מופעלים ממדינות שונות באפריקה, דרום אסיה ואירופה. הצלבת המידע מאפשרת לראשונה לראות את מקום ההפעלה המשוער של החשבונות, ומציגה תמונה רחבה של חשבונות מזויפים, חשבונות מתחזים ורשתות הפצה של תוכן אנטי ישראלי או נגד תקשורת מצד הימני של מפה הפוליטית.

בין החשבונות הבולטים שנחשפו נמצא jacksonhinklle, עם למעלה משלושה וחצי מיליון עוקבים, שנמצא משויך למדינה במערב אפריקה. בין הציטוטים שפרסם היו: "הציונות היא לא אידיאולוגיה אמיתית, זה חוות בוטים מהודו" וכן "ישראל היא מדינת טרור" ו"ציונות היא רשע".

חשבון נוסף שמופיע בפולין הוא AbujomaaGaza, שהפיץ תאוריות שקריות כמו "כוחות הכיבוש הישראליים הרגו 342 איש וחטפו 35 נוספים בעזה" וכי "ההתנגדות הפלסטינית מכבדת את הפסקת האש, הצבא הישראלי לא".

בבנגלדש אותר חשבון התעמולה IRMilitaryMedia, המתייחס לישראל בזווית עוינת. בין התכנים שהופצו: "זה התחיל בפלסטין וייגמר אצלכם במדינה" ו"ישראל זקוקה לחיסון רציני". חשבון נוסף מבנגלדש, America_First0, חיקה את מגיש טלוויזיה ג'קסון הינקל והושעה על ידי X. בשוודיה אותר חשבון מושעה בשם AlmutIsrael, שפעל בתוכן אנטי ישראלי עד להסרתו.

החשבון הפעיל ביותר בזירה האנטי ערוץ 14 הוא NofakeConsumer מהולנד, הידוע בשם "קיר הבושה". בין פרסומיו: "ערוץ 14 מציג מבוא למניפולציה", "טלי גוטליב במתקפה מטורללת על בכירי צה"ל" ו"ערוץ 14 פועל בעקביות להטלת כל האשמה על צה"ל". הוא אף פרסם ציטוט של ריקלין שלטענתו הוצג בהקשר ביקורתי. בנוסף, בצרפת הושעה חשבון הסאטירה Milfney_14, שהציג תכנים עוקצניים נגד ערוץ 14.

כאמור, רשת X (טוויטר לשעבר) השיקה פיצ'ר חדש המאפשר לראות את היסטוריית השמות והמיקומים של המשתמשים. הרשת, שנרכשה בידי אילון מאסק בשנת 2022, תאפשר להיכנס למידע "אודות החשבון הזה" ולראות מתי החשבון נפתח, מתי הוא שינה שמות, מאיזו מדינה המשתמש ומקור התקנת האפליקציה. זהו צעד משמעותי שיוביל ליותר שקיפות ברשת שבה ידוע כי ישנם "בוטים" ומשתמשים לא אותנטיים המפרסמים חדשות כזב וגורמים לשיח מסית ואלים ברשתות.