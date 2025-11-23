שנתיים אחרי המחדל, הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר קרא היום (ראשון) למספר קצינים בכירים שקשורים לאירועי ה-7.10 כדי לדון איתם על המשך שירותם בצה"ל.

בין האלופים המכהנים שזומנו: ראש אמ"ן שלומי בינדר שהיה בזמן הטבח ראש אגף המבצעים, מפקד חיל האוויר תומר בר ומפקד חיל הים דוד סער סלמה.

מנגד, ‏מתאם פעולות הממשלה בשטחים האלוף רסאן עליאן, שהיחידה בפיקודו לא תוחקרה על חלקה ב-7/10 – לא זומן לשיחה אצל הרמטכ״ל, ולא צפויים נגדו צעדים אישיים בשלב זה, כך דיווח הכתב הצבאי דורון קדוש.

עוד טען קדוש, כי זה ההחלטה שלא לזמן אותו, הגיעה לאחר ‏שיחידת מתפ״ש לא תוחקרה, וגם הוועדה בראשות אלוף במיל׳ סמי תורג׳מן קבעה כי נדרש לתחקר את חלקה במחדל.

תגובת דובר צה"ל: יחידת המתפ״ש, בדומה לגופים נוספים בצה״ל, תוחקרה כחלק מתחקור המוקדים המערכתיים של אירועי השבעה באוקטובר, לרבות ביצוע תחקיר פנים יחידתי לצד השתלבות בתחקירים המטכ״ליים.

 

 