הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר, זימן היום מספר קצינים בכדי לדון איתם על המשך שירותם בצה"ל. הכתב הצבאי דורון קדוש, חשף אלוף אחד שלא זומן ושלא צפויים נגדו צעדים אישיים

שנתיים אחרי המחדל, הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר קרא היום (ראשון) למספר קצינים בכירים שקשורים לאירועי ה-7.10 כדי לדון איתם על המשך שירותם בצה"ל.

בין האלופים המכהנים שזומנו: ראש אמ"ן שלומי בינדר שהיה בזמן הטבח ראש אגף המבצעים, מפקד חיל האוויר תומר בר ומפקד חיל הים דוד סער סלמה.

מנגד, ‏מתאם פעולות הממשלה בשטחים האלוף רסאן עליאן, שהיחידה בפיקודו לא תוחקרה על חלקה ב-7/10 – לא זומן לשיחה אצל הרמטכ״ל, ולא צפויים נגדו צעדים אישיים בשלב זה, כך דיווח הכתב הצבאי דורון קדוש.

עוד טען קדוש, כי זה ההחלטה שלא לזמן אותו, הגיעה לאחר ‏שיחידת מתפ״ש לא תוחקרה, וגם הוועדה בראשות אלוף במיל׳ סמי תורג׳מן קבעה כי נדרש לתחקר את חלקה במחדל.

תגובת דובר צה"ל: יחידת המתפ״ש, בדומה לגופים נוספים בצה״ל, תוחקרה כחלק מתחקור המוקדים המערכתיים של אירועי השבעה באוקטובר, לרבות ביצוע תחקיר פנים יחידתי לצד השתלבות בתחקירים המטכ״ליים.