מלון בוטניקה היוקרתי נפתח בלב המושבה הגרמנית למרגלות הגנים הבהאים בחיפה. 163 חדרים צבעוניים, מסעדת שף כשרה "טרסה", בר מיקסולוגיה בוטנית, עיצוב בהשראת טבע ורוחניות – החופשה המושלמת למבוגרים בלב חיפה התוססת

בין הגנים הבהאים המרהיבים למושבה הגרמנית ההיסטורית, אשר נוסדה על ידי הטמפלרים ב-1868, נפתח מלון חדש ומרהיב מקולקציית המלונות היוקרתית Fattal Limited Edition – מלון בוטניקה. זהו המלון הראשון בסדרת הבוטיק היוקרתית של הרשת.

הציר המרכזי של המושבה הגרמנית, שדרות בן-גוריון, מוביל ישירות לכניסה התחתונה של הגנים הבהאים. בדיוק בנקודת המפגש הקסומה הזו ממוקם המלון – מיקום שמחבר אתכם בקלות לכל האטרקציות המרכזיות של חיפה.

מההיסטוריה הטמפלרית ועד היום

עם פרוץ מלחמת העולם השנייה גורשו תושבי המושבה הגרמנית הטמפלרים מהארץ והשאירו אחריהם בתים עתיקים מאבן. כיום הבתים המשומרים הפכו לבתי קפה, מסעדות, גלריות וחנויות – רחוב ציורי בעל אווירה אירופאית שמושך בליינים מכל הארץ.

אזור המושבה הגרמנית הפך בשנים האחרונות ללב הפנאי והבילוי של חיפה, עם קרבה לגנים הבהאים, לנמל, למוזיאון המדעטק, לברים ומסעדות – הכל במרחק הליכה נעימה ממלון בוטניקה.

נוף לגנים הבהאים – אתר מורשת עולמית

הגנים הבהאים המרהיבים והמקדש הזהוב נשקפים כמעט מכל פינה במלון: מחדרי האירוח, מהבריכה ומבית הקפה. הגנים, שהוכרזו לאחרונה כאתר מורשת עולמית של אונסק"ו, מסמלים הן היסטוריה והן את מרכז הקהילה הבהאית העולמית.

עיצוב ואמנות בהשראת בוטניקה

המלון תוכנן על ידי האדריכל גיא ארבל ואדריכל הפנים נסטור סנדבנק בעיצוב חדשני בהשראת גנים בוטניים מכל העולם ובהשפעה ישירה מהגנים הבהאים הסמוכים. חללים פתוחים ומרשימים פוגשים פינות צבעוניות מעוצבות בקפידה.

יצירות האמנות ברחבי המלון נבחרו ואוצרו על ידי איריס ברק בהשראת עולם הצמחים – פראי, מתורבת והרמוני-מיסטי. חלק מהיצירות הן site-specific ונוצרו במיוחד עבור המלון בשיתוף פעולה עם אמנים ישראלים עכשוויים.

163 חדרים – כל קומה בצבע אחר

במלון 163 חדרים וסוויטות, כאשר בכל קומה שולט צבע שונה בהתאם לטרסות הגנים הבהאים: צהוב, אדום, כחול וירוק – חוויה ויזואלית משתנה ומפתיעה.

קולינריה בוטנית ברמה עולמית

התפריט הקולינרי הושפע מהמטבחים המובילים בעולם ומהתרבות המקומית, עם דגש בוטני מובהק: מיקסולוגיה של קוקטיילים צמחיים, בולנז'רי, פרומז'רי עשיר, דליקטסן בשרים, פרלינים וחליטות מיוחדות.

הבשורה של חיפה: מסעדת השף הכשרה "טרסה"

מסעדת השף הכשרה "טרסה", הפתוחה לקהל הרחב, היא אחת ממסעדות השף הכשרות הבודדות בצפון ומביאה בשורה של ממש לתושבי חיפה והסביבה.

מסעדת טרסה מעניקה חוויית שף כשרה ללא התפשרות על יצירתיות, טעמים וחיבור לחומר הגלם. בטרסה שלושה אזורי אירוח שונים: הבר מציע אווירה תוססת, חלל הפנים של המסעדה אינטימי ונעים, המרפסת הפנימית מאפשרת ישיבה נינוחה, וגולת הכותרת – מכל מקום שתבחרו תוכלו להשקיף על הגנים הבהאיים.

תפריט המסעדה מבוסס על שורשים ים-תיכוניים עם השפעות איטלקיות. המנות מורכבות מחומרי גלם מקומיים וטריים המגיעים מהר הכרמל, ואדי ניסנאס והים התיכון, מתוך מטרה לשמור על טעמים נקיים ועל חיבור בין המנות למיקום המסעדה.

את מסעדת טרסה מובילים השף חיים דיין, בעל ניסיון של יותר משלושה עשורים במטבחים בארץ ובעולם, ולצידו השף זיכו חגאב. השניים גיבשו יחד תפריט ים-תיכוני עכשווי, אשר נבנה מתוך מחשבה עמוקה משותפת ושילוב סגנונותיהם הקולינריים עם חותמת יד אישית בכל מנה.

רוצים עוד בוטניקה?

בברי המלון מוגשים קוקטיילים ייחודיים של מיקסולוגיה בוטנית, בהשראת תורת הצמחים וסיפור המלון, על ידי מיקסולוג מקצועי.

השהייה במלון מגיל 16 ומעלה בלבד.

בעיר של הוד והדר, היסטוריה עשירה ונוף עוצר נשימה – מלון בוטניקה הוא ללא ספק המקום המושלם לחוות את כל אלה ביוקרה מודרנית.