עו"ד יורם שפטל טען היום ב'גלי ישראל', כי נשיא בית המשפט העליון יצחק עמית מאותת לפצ"רית "שלא תעז אפילו לחשוב להיות עדת מדינה נגד היועצת המשפטית לממשלה"

עו"ד יורם שפטל התראיין היום (ראשון) ברדיו 'גלי ישראל' בנוגע לפשרת הפצ"רית וטען כי נשיא בית המשפט העליון יצחק עמית, מאותת לפצ"רית שהוא מאחורייה.

שפטל אמר: "עמית הוא חלק מרכזי במשולש של הפצ"ריה – צאלח א-דין ובית המשפט העליון. הוא עושה ככל יכולתו כדי שלא תהיה חקירה של ממש".

עוד הוא טען: "מעבר לכך, הוא מאותת גם לפ.צ"רית: אנחנו מאחורייך, שלא תעזי אפילו לחשוב להיות עדת מדינה נגד היועצת המשפטית לממשלה. הנה אני – ראש הדיקטטורה של בג"ץ שקורא לעצמי נשיא גם, עומד מאחורייך ולא מאפשר שתהיה כאן חקירה".