עו"ד יורם שפטל התראיין היום (ראשון) ברדיו 'גלי ישראל' בנוגע לפשרת הפצ"רית וטען כי נשיא בית המשפט העליון יצחק עמית, מאותת לפצ"רית שהוא מאחורייה.

שפטל אמר: "עמית הוא חלק מרכזי במשולש של הפצ"ריה – צאלח א-דין ובית המשפט העליון. הוא עושה ככל יכולתו כדי שלא תהיה חקירה של ממש".

עוד הוא טען: "מעבר לכך, הוא מאותת גם לפ.צ"רית: אנחנו מאחורייך, שלא תעזי אפילו לחשוב להיות עדת מדינה נגד היועצת המשפטית לממשלה. הנה אני – ראש הדיקטטורה של בג"ץ שקורא לעצמי נשיא גם, עומד מאחורייך ולא מאפשר שתהיה כאן חקירה".

 