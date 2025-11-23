עו"ד יורם שפטל התראיין היום (ראשון) ברדיו 'גלי ישראל' בנוגע לפשרת הפצ"רית וטען כי נשיא בית המשפט העליון יצחק עמית, מאותת לפצ"רית שהוא מאחורייה.
שפטל אמר: "עמית הוא חלק מרכזי במשולש של הפצ"ריה – צאלח א-דין ובית המשפט העליון. הוא עושה ככל יכולתו כדי שלא תהיה חקירה של ממש".
עוד הוא טען: "מעבר לכך, הוא מאותת גם לפ.צ"רית: אנחנו מאחורייך, שלא תעזי אפילו לחשוב להיות עדת מדינה נגד היועצת המשפטית לממשלה. הנה אני – ראש הדיקטטורה של בג"ץ שקורא לעצמי נשיא גם, עומד מאחורייך ולא מאפשר שתהיה כאן חקירה".
אתם מכונת רעל
מחריבי ישראל13:09 23.11.2025
עמי אדלר
מאסף של צואות אנוש ששם לו למטרה לתחזק את התיאוקרטיה ולחסל את שומרי הסף. מכונת רעל שמצליחה להפיק יותר אנרגיה מזו שהושקעה בה. מה שכמובן סותר את התרמודינמיקה...
מאסף של צואות אנוש ששם לו למטרה לתחזק את התיאוקרטיה ולחסל את שומרי הסף. מכונת רעל שמצליחה להפיק יותר אנרגיה מזו שהושקעה בה. מה שכמובן סותר את התרמודינמיקה ומחייב תדומה אנרגטית לטנטית בצורת שוחד שעובר מכיס לכיס.המשך 13:14 23.11.2025
אריק
שפטל צודק . הרבה חיילים נפלו בגלל הוראות פתיחה באש אדיודיטיות של גברת תומר ירושלמי בגבוי היועמשית ונשיא בית המשפט העליון בקרוב כולם בדימוס13:37 23.11.2025
דוד ב.
שפטל? מי שזיכה את הפושע הנאצי דמאניוק למרות שידע שהוא אשם ברצח עשרות אלפי יהודים? שפטל הזה? הוא המסית והוגה הדעות שאתם מביאים כאן? הרי דמאניוק נמצא אשם והוכחה אשמתו...
שפטל? מי שזיכה את הפושע הנאצי דמאניוק למרות שידע שהוא אשם ברצח עשרות אלפי יהודים? שפטל הזה? הוא המסית והוגה הדעות שאתם מביאים כאן? הרי דמאניוק נמצא אשם והוכחה אשמתו כך ששפטל צריך להיעלם מהארץ, להיות מגורש, בימי התנ"ך הוא היה נסקל באבנים, בושה למי שמעלה את דבריו של הסייען לנאצים הזה!!!המשך 13:33 23.11.2025
עמי אדלר
