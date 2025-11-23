איתמר פליישמן, ששימש בעבר כדוברו של נפתלי בנט, תקף אותו היום (ראשון) בשידור חי ברדיו 'גלי ישראל', על השתתפותו אמש בהפגנה שקראה להקמת ועדת חקירה ממלכתית על אירוע ה-7 באוקטובר.
פליישמן אמר: "ראינו כבר אנשים עוברים מחנות וכו', אבל נפתלי בנט שכלל את זה לכדי אומנות. אני מרגיש כלפיו בוז והתנשאות, גם בשביל להיות ראש ממשלה יש דברים שלא שווים את זה. אני חושב שאף אחד לא מעריך אותו, גם לא הציבור הפוטנציאלי שיצביע לו".
שרון גל הקשה ואמר: "הסקרים מנבאים לו 20 מנדטים, איך זה לדעתך?" פליישמן: "מול הגלריה של הכלום הפוליטי שיש בצד השני – יש לא מעט אנשים שרואים בו הכלי השימושי להורדת נתניהו. את הללכת בין הטיפות הוא עושה לא רע, אבל עוד חזון למועד".
נזכיר כי אמש בשעות הערב התקיימה הפגנה בכיכר הבימה בתל אביב, בדרישה להקמת ועדת חקירה ממלכתית לאירועי 7 באוקטובר. בין המשתתפים היו ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט, ראש האופוזיציה יאיר לפיד, יו”ר הדמוקרטים יאיר גולן, יו”ר כחול לבן בני גנץ וח”כ לשעבר גדי איזנקוט.
אפרים
אין כמו הלבנת אדם ברבים, שנאה ופילוג. גם אם לא חסרים הסברים וצידוקים לטהר את השרץ! גם אחרי שטהרתם אותו, הוא נשאר שרץ. ואם מזהמים כך בפתיחת שבוע חדש את...
אין כמו הלבנת אדם ברבים, שנאה ופילוג. גם אם לא חסרים הסברים וצידוקים לטהר את השרץ! גם אחרי שטהרתם אותו, הוא נשאר שרץ. ואם מזהמים כך בפתיחת שבוע חדש את החודש והימים, איזה תענוג! איזו שמחה!! כמה טעימים השרצים וערבים הטמאים לסרוגים!המשך 13:14 23.11.2025
לשם גבי
לא יעבור בוודאות את אחוז החסימה-----------יקבל כמה מאות קולות של אנשים הזויים13:28 23.11.2025
שירי מנתניה
בתגובה ל: לשם גבי
המילואימניקים ומשפחותיהם, שנמאס להם מההשתמטות, הם קומץ אנשים הזויים????? כמעט 2,000 משפחות שכולות, שדורשות ועדת חקירה ממלכתית, הם גם קומץ הזוי???13:44 23.11.2025
שירי מנתניה
פליישמן מערוץ 14 - "אנחנו של ביבי", וואו איזו "דיעה" אמיתית.13:41 23.11.2025
