ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט השתתף בהפגנה שקוראת להקמת ועדת חקירה ממלכתית על טבח ה-7 באוקטובר. דוברו לשעבר, גינה את הצעד הזה

‏איתמר פליישמן, ששימש בעבר כדוברו של נפתלי בנט, תקף אותו היום (ראשון) בשידור חי ברדיו 'גלי ישראל', על השתתפותו אמש בהפגנה שקראה להקמת ועדת חקירה ממלכתית על אירוע ה-7 באוקטובר.

פליישמן אמר: "ראינו כבר אנשים עוברים מחנות וכו', אבל נפתלי בנט שכלל את זה לכדי אומנות. אני מרגיש כלפיו בוז והתנשאות, גם בשביל להיות ראש ממשלה יש דברים שלא שווים את זה. אני חושב שאף אחד לא מעריך אותו, גם לא הציבור הפוטנציאלי שיצביע לו".

‏שרון גל הקשה ואמר: "הסקרים מנבאים לו 20 מנדטים, איך זה לדעתך?" ‏פליישמן: "מול הגלריה של הכלום הפוליטי שיש בצד השני – יש לא מעט אנשים שרואים בו הכלי השימושי להורדת נתניהו. את הללכת בין הטיפות הוא עושה לא רע, אבל עוד חזון למועד".

נזכיר כי אמש בשעות הערב התקיימה הפגנה בכיכר הבימה בתל אביב, בדרישה להקמת ועדת חקירה ממלכתית לאירועי 7 באוקטובר. בין המשתתפים היו ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט, ראש האופוזיציה יאיר לפיד, יו”ר הדמוקרטים יאיר גולן, יו”ר כחול לבן בני גנץ וח”כ לשעבר גדי איזנקוט.