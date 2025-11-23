בעקבות תחזית מזג האוויר של השירות המטאורולוגי, ברשות הטבע והגנים מפרסמים הודעת אזהרה חמורה למטיילים: "מדובר בסכנת חיים"

לקראת מזג האוויר הצפוי בימים הקרובים, רשות הטבע והגנים מפרסמת אזהרה לציבור המטיילים, וקוראת להם שלא להתקרב ולא להיכנס לערוצי נחלים.

בהודעת הרשות נכתב: "על פי התחזית של השירות המטאורולוגי, בימים בימים שני-שלישי 24-25.11.25 קיים חשש משיטפונות בנחלי מדבר יהודה, ים המלח והנגב".

ברשות מבהירים כי "חל איסור מוחלט להיכנס ברגל וברכב לאפיקי נחלים בזרימה עד לירידה מוחלטת של מפלס המים", וכי מדובר ב"סכנת חיים". על פי ההודעה: "אסור להתקרב לשפת נחל בשעת שיטפון מחשש להתמוטטות הגדה".

כדי לצפות בסרטון זה, אנא הפעל JavaScript , ושקול לשדרג לדפדפן שתומך ב HTML5 video . שטפון בנחל רפאים (צילום: אבישי שורש / רט"ג)

עוד נמסר מהרשות כי "בשאלות על מסלולים ואתרי טיול מומלץ להתעדכן טרם היציאה לטיול עם מוקד המידע של רשות הטבע והגנים בטלפון 3639*. בנושא מזג אוויר יש להתעדכן באתר האינטרנט של השירות המטאורולוגי ובמשדרי החדשות".