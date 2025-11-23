הפרקליטות הגישה כתב אישום נגד קטין אשר יצא למסע טרור בכפרים ערבים בשומרון יחד עם עשרות מתפרעים נוספים, אשר הציתו מכוניות, החריבו מבנים, וכן תקפו באלות ובאבנים תושבים פלסטיניים

הפרקליטות הגישה היום (ראשון) לבית המשפט המחוזי מרכז לנוער כתב אישום נגד קטין אשר יצא למסע הרס וחורבן בשומרון – במהלכו הציתו מכוניות, החריבו מבנים, וכן תקפו באלות ובאבנים תושבים פלסטיניים. בכתב האישום נטען כי הקטין פעל על רקע לאומני יחד עם עשרות מתפרעים נוספים, כשמיוחסות לו ריבוי עבירות שבוצעו בצוותא חדא למטרות טרור של הצתה, חבלה בכוונה מחמירה, היזק בזדון, חבלה במזיד לרכב, ועוד.

מכתב האישום עולה כי הנאשם ועשרות מתפרעים חברו יחד, וב-11 בנובמבר הם הגיעו למרכז לוגיסטי בסמוך לכפר בית ליד שבשומרון, כשהם רעולי פנים ומצוידים בחומרים דליקים, אלות ואבנים. ,הם ניצלו את העובדה כי שער המרכז הלוגיסטי נפתח, פרצו אל שטחו וניסו לנפץ את מצלמת האבטחה בכניסה כדי מנוע תיעוד מצולם של מעשיהם" נכתב. "לאחר מכן, החריבו בצוותא חדא באמצעות אבנים ואלות, ניפצו שמשות והציתו משאיות ורכבים של עובדים פלסטיניים שחנו במקום, שלידם מיכל דלק וארונות חשמל, כאשר במעשיהם היה סיכון של ממש לעובדי המרכז הלוגיסטי שהתבצרו בו".

כתוצאה מהתלקחות האש, נשרפו גם שתי מצלמות אבטחה ברחבה ונגרם נזק למבנה המרכז הלוגיסטי. במהלך המעשים, הם ניסו לפרוץ למבנה שבו שהו העובדים, אך העובדים החזיקו את דלת המבנה ומנעו זאת.

"מעשיהם של הנאשם והמתפרעים לא תמו בכך והם המשיכו, כהמון זועם, אל עבר שתי זירות נוספות, שם המשיכו בהצתות של משאיות, רכבים ומבנים, וגרמו להרס רב ופגיעה במיכל מים, וכן זרקו אבנים על אנשים במקום ועל המבנים" הוסיפו ותיארו בכתב האישום. "בהמשך, תקפו באמצעות אלות תושבים פלסטינאים והטיחו אבנים בראשם ובגופם. כתוצאה מכך, נגרמו לחלקם חבלות קשות ושברים בגולגולת. מיד לאחר שביצעו את זממם, נמלטו הנאשם והמתפרעים מהמקום".

"בשלב מסוים, הבחין מפקד החטיבה בנאשם ושניים אחרים, ובתום המרדף, נתפסו השלושה באזור. המח"ט עיכב אותם במקום והחיילים אזקו אותם באזיקונים במטרה להבטיח מעצרם על ידי רשויות האכיפה. לאחר שהועלו השלושה לרכב צבאי בליווי חיילים והחלו בנסיעה, הגיעו מתפרעים, השליכו מהרכב ציוד צבאי ומילטו ממנו את השניים האחרים. הנאשם ניסה להימלט אף הוא, וכן לא חדל מניסיונותיו להימלט גם כשהחיילים לקחו אותו לרכב צבאי אחר, ואף קרע את האזיקונים על ידיו, אך החיילים מנעו זאת ממנו".

התיק נחקר כעת על ידי מחלק פשיעה לאומנית בימ"ר ש"י. פרקליטות מחוז מרכז מבקשת מבית המשפט להורות על המשך מעצרו של הנאשם עד לתום ההליכים המשפטיים נגדו.