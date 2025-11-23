הרמטכ"ל החל לזמן קצינים בכירים שאחראיים על מחדלי ה-7.10 כדי לדון בהמשך דרכם בצבא. חלק מהקצינים כבר פרש וחלקם עדיין משרת. בהמשך היום יפורסמו השמות

שנתיים אחרי המחדל, הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר קרא היום למספר קצינים בכירים שקשורים לאירועי ה-7.10 כדי לדון איתם על המשך שירותם בצה"ל.

הזימונים הינם למפקדים בכירים אשר היו קשורים ישירות למחדלי ה-7.10 וההחלטות אלו התקבלו לאחר דיון עמוק ומעמיק, מתוך המסקנות שעלו מתחקירי האלוף במיל' סמי תורג'מן, שחקר את טיב התחקירים של צה"ל.

"האחריות הפיקודית מחייבת החלטה פיקודית לגבי האחריות שהם נושאים ולגבי המשך דרכם בצעדים הפיקודיים הנדרשים" אומרים בצבא.

מדובר בקצינים שחלקם משרתים וחלקם סיים את השירות. במשך היום כאשר יסתיים ההליך יפורסמו שמותיהם.