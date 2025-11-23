אז מה קרה כששורד שבי, שחזר הביתה אחרי 738 ימים ארוכים קשים מנשוא, פוגש את הקומיקאי שלום אסייג אותו הוא מעריץ מילדות? שיחה מלאה בהומור ובדיחות, כמובן. צפו במפגש המרגש

מקסים הרקין שרד את שבי החמאס במשך 738 ימים עד ששב הביתה לישראל. במפגש מיוחד שלו עם הקומיקאי, השחקן והיוצר שלום אסייג, הוא סיפר לו על המשמעות שהיה לסטנדאפ שלו עבורו בשבי. הוא סיפר כי נחשף לסטנדאפ של אסייג בשנת 2005, אחרי שעלה ארצה. הוא לא הבין עדיין מילה בעברית – וכבר צחק מהדיסק שלו. "בזכותך למדתי עברית", העיד במפגש.

צפו – שלום אסייג ומקסים הרקין נפגשים:

הרקין שיתף את אסייג בכמה היה משמעותי עבורו, כשהיה במנהרות. הסטנדאפ שלו שימח אותו והצחיק אותו, והוא היה משחזר אותו יחד עם חטופים אחרים.

הרקין ואסייג גדלו שניהם בטירת הכרמל, ומבחינתו של הרקין היה זה מעין הגשמת חלום לפגוש את הקומיקאי שאהב מילדותו. השיחה בניהם קולחת בקלילות ועם הומור גדול, כי איך אפשר בלי, כשפוגשים דמות כמו אסייג.

מקסים, כמה טוב שבאת הביתה.