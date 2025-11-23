בעיצומו של דיון על רפורמת החלב התפתח עימות חריף בממשלה, כשבן גביר תקף את סמוטריץ' באמירה "תפסיק לחשוב שכולם כאן מטומטמים" והזהיר כי "אתה עוד תעזור לטורקיה"

בישיבת הממשלה שנערכה הבוקר (ראשון) עלתה רפורמת החלב לדיון מחודש, והובילה לעימות חריג בין השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר לבין שר האוצר בצלאל סמוטריץ'. הדברים נאמרו בעת שהשר זאב אלקין הציג תוכנית לפיתוח הצפון, הכוללת התייחסות לרפורמה והשפעותיה על ענף הרפתות.

במהלך הדיון אמר השר אבי דיכטר כי "סוגרים עכשיו רפתות בצפון בגלל הרפורמה", אך סמוטריץ' השיב כי "דווקא ייפתחו רפתות חדשות וזה יוזיל מחירים". בן גביר טען כי ניתן להוריד את מחירי החלב מבלי לפגוע בחקלאים והוסיף כי "אסור לנו לאבד אותם".

הוויכוח החריף כאשר סמוטריץ' שאל את בן גביר "אתה יודע בכלל מה זה הרפורמה", ועל כך השיב בן גביר: "תפסיק להיות שחצן ויהיר ולחשוב שכולם כאן מטומטמים. אתה עוד תעזור לטורקיה עם הרפורמה הזאת. בזמן מצור אף אחד לא יביא לנו חלב".

ראש הממשלה התערב וביקש מהשר סמוטריץ' לסכם את דבריו "לאט ותמציתי". העימות הסתיים לאחר מספר דקות, והדיון עבר לנושאים נוספים שעל סדר היום.