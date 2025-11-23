בצה"ל אישרו כי המחבל עלאא' חדידי, ששימש כראש מחלקת האספקה והציוד במטה הייצור של חמאס, חוסל אמש בעזה בתגובה להפרות הפסקת האש

בתגובה להפרת הפסקת האש: דובר צה"ל אישר כעת (ראשון) כי כוחות צה"ל ושב"כ תקפו אתמול מחבליר חמאס ברחבי רצועת עזה, זאת בעקבות הפרת הסכם הפסקת האש. באחת התקיפות חוסל המחבל עלאא' חדידי, אשר שימש כראש מחלקת האספקה והציוד במטה הייצור של ארגון הטרור.

בצה"ל ציינו כי "חדידי היווה מוקד ידע מרכזי בתחום האספקה והייצור של הארגון ושימש במהלך המלחמה כציר העברות אמצעי לחימה מהמטה של חמאס אל הגדודים והמפקדים בשטח עבור לחימה נגד כוחותינו". עוד נמסר כי "כוחות צה"ל בפיקוד הדרום פרוסים במרחב בהתאם להסכם וימשיכו לפעול להסרת כל איום מיידי".

עוד באותו נושא בצל ההפרות: משלחת חמאס תגיע לקהיר לדון בהמשך הפסקת האש 07:30 | חדשות סרוגים

כאמור, התקיפות של צה"ל בעזה בוצעו בתגובה להפרות חוזרות ונשנות של הפסקת האש מצד חמאס במהלך סוף השבוע האחרון. במהלך השבת דוווח כי מחבל חמוש חצה את הקו הצהוב, תוך שימוש וניצול ציני של הציר ההומניטרי דרכו נכנס סיוע הומניטרי למרחב דרום הרצועה. המחבל ביצע ירי לעבר כוחות צה"ל הפרוסים בדרום רצועת עזה, ללא נפגעים. מיד לאחר הזיהוי, כוחות החטיבה הדרומית ירו וחיסלו את המחבל.

בצה"ל הדגישו כי מדובר בהפרה בוטה של הסכם הפסקת האש, ובתגובה לכך, צה"ל בהובלת פיקוד הדרום, בהכוונת אמ"ן ושב"כ ובאמצעות חיל האוויר החל לתקוף מטרות של ארגון הטרור חמאס ברחבי רצועת עזה. בהמשך דווח כי חיל האוויר ביצע סיכול ממוקד לעבר בכירים בארגון הטרור חמאס, זאת בעקבות הפרות חוזרות ונשנות של הפסקת האש.