ראש הממשלה בנימין נתניהו התייחס היום (ראשון) בישיבת הממשלה להפרות התכופות של הסכמי הפסקת האש בעזה ובלבנון: ״נמשיך לעשות כל מה שדרוש כדי למנוע מחיזבאללה לבסס מחדש את כושר האיום עלינו. כך אנחנו עושים גם בעזה – חמאס לא מפסיק להפר את הפסקת האש, ואנחנו פועלים בהתאם ללא תלות באף אחד״.

בפתח הישיבה, ראש הממשלה והשרים נעמדו לדקת דומייה לזכרה של ראש עיריית נתניה, מרים פיירברג-איכר ז״ל שהלכה לעולמה ביום שישי האחרון.

הדברים המלאים:

״אנחנו נקצר את ישיבת הממשלה היום כדי שנוכל להגיע לאירוע הגדול לזכרה של מרים פיירברג בנתניה. מרים הייתה מנהיגה פורצת דרך. היא הייתה ראשת עיר של נתניה כמעט שלושים שנה. זה דבר בלתי ייאמן, אבל זה ייאמן, בשביל שכל מי שהכיר אותה יודע את המחויבות העמוקה שלה לעיר, את ההתלהבות שלה, את היוזמה שלה וגם את היכולת שלה לעמוד מול קשיים, כולל הקשיים שהציבו לה, שלא בצדק, בהתקפה משפטית, שלשמחתי בסוף היא נחלצה ממנה. אבל היא עמדה בזה בגאון".

"היא הייתה גם מאוד מחויבת, כפי שאני יודע, וכל אחד מכם גם יכול להעיד, משום שכל שיחה איתה הייתה: ׳מה אתם יכולים לעשות בשביל נתניה? מה אנחנו יכולים לעשות יחד בשביל נתניה?׳ בלי הגזמה. אני לא זוכר שיחה אחת שלה שלא כללה – לא רק שלא כללה – שלא הונחתה על ידי המהלך הזה. אז אני ברשותכם מבקש לעמוד בדקת דומייה לזכרה".

"אנחנו ממשיכים להכות בטרור בכמה וכמה חזיתות. בסוף השבוע הזה צה"ל הכה בלבנון, ואנחנו נמשיך לעשות כל מה שדרוש כדי למנוע מחיזבאללה לבסס מחדש את כושר האיום עלינו. כך אנחנו עושים גם ברצועת עזה. מאז הפסקת האש החמאס לא מפסיק להפר אותה, ואנחנו פועלים בהתאם. היו כמה וכמה ניסיונות שלו לחדור לשטח שלנו מעבר לקו הצהוב ולנסות לפגוע בחיילינו. אנחנו סיכלנו את זה בעוצמה רבה וגם הגבנו וגבינו מחיר כבד מאוד. זה הרבה מחבלים שחיסלנו, וגם מחבלים ששבינו מהמנהרות ברפיח".

"כל הדיבורים ש׳אנחנו חייבים לקבל אישורים על כך׳ מגורם כזה או אחר – הם פשוט שקר מוחלט. אנחנו פועלים ללא תלות באף אחד. הפעולות המיידיות לסיכול ההתקפות נעשות על ידי צה"ל באופן אוטומטי. לגבי התגובות, זה עובר דרך שר הביטחון ומגיע בסופו של דבר אליי, ואנחנו מחליטים ללא תלות בשום גורם, וכך זה צריך להיות. ישראל אחראית לביטחונה".