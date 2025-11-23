סיפורה של מסעדת בוהריים בבורג' בינימינה מתחיל כבר ב-1882: מהחאן התורכי ההיסטורי, דרך ימי הברון ורוח החלוצים, ועד המנות המחברות בין טעמים תורכיים, בריטיים, ערביים וישראליים. מסעדה עם שורשים, נשמה וטעם של אדמה ישראלית

סיפור של מסעדה שמתחיל עוד בשנת 1882, בימי העלייה הראשונה – נדיר במחוזותינו. זהו סיפורה של מסעדת בוהריים בבורג' בינימינה, ששורשיה נטועים עמוק בהיסטוריה של זכרון יעקב, בינימינה וההתיישבות בארץ ישראל.

כך הכול התחיל: משפחת גולדשטין והמעבר מבית לסיפור

משפחתו של אבי גולדשטין, בעל מסעדת בוהריים, מגיעה ארצה מרומניה ומתיישבת בזיכרון יעקב – היסטוריה רבת שנים. לאחר שנים ספורות, ולאור התנאים הקשים בזיכרון, עוברת המשפחה לבינימינה כמשפחה חקלאית. לא הרחק מביתם שוכן חאן הבורג', המבנה ההיסטורי שמשמש עד היום ציר משמעותי בסיפור ההתיישבות.

חאן הבורג': צומת דרכים של היסטוריה

חאן הבורג' נבנה במאות ה-18 וה-19 בימי שלטון התורכים, על שרידים קדומים יותר של מקום יישוב מהמאה הראשונה והשנייה לספירה. בשנת 1898, במסעו מחיפה ליפו, חנה בחאן הבורג' חניית לילה קיסר גרמניה וילהלם השני ופמלייתו. שלושה ימים לאחר מכן נפגש הקיסר עם ד"ר הרצל בירושלים.

בראשית המאה ה-20 רכש הברון את אדמת הבורג' מידי יורשיו של סאלים חורי הנוצרי, שמשפחתו התגוררה באותם ימים בלבנון. הרכישה נחשבת צעד ראשון ברכישת קרקעות יהודית בעמק נחל זרקא – נחל התנינים, אז ואדי תמסח. האדמות חולקו ל-27 מאיכרי זכרון יעקב שחסרו אדמות פלחה. האיכרים גרו במהלך השבוע בחאן, עבדו בו כל ימות השבוע וחזרו למושבה רק בסופי שבוע – מהלך כ-8 ק"מ.

בזמן הקציר והדייש היו האיכרים נשארים בחאן עד לתחילת הבציר. הבנים, מגיל 13, היו מצטרפים לאבותיהם: עובדים, לנים – ומפתחים רוח מיוחדת של הווי איכרים צעירים ועזי רוח.

מהעבר להווה: החאן שהפך למסעדה

החאן העתיק בבורג' בנימינה עבר תהליכי שימור, וכיום משמש כגן אירועים ומסעדה בעלת אווירה קסומה. בין טרסות הדשא, מטעי האבוקדו והמבנים ההיסטוריים – המסעדה מבוססת כולה על תוצרת מקומית. הסיפור מאחורי המנות הוא סיפורה של הארץ.

המנה התורכית: מחווה לשלטון העות'מאני

עד 1918 שלטו כאן התורכים, ולכבודם הוכנה מנה תורכית מקורית: פִּידֶה איסטנבול – מאפה בצק טורקי ועליו בשר מתובל, סוג'וק, עגבניות וצ'ילי, מוגש עם טחינה, סלט עלים ירוקים ועלי תבלין. לצידו מוגש גם חציל הסולטן – חציל על האש במילוי תבשיל עגבניות, בשר טחון מוקפץ וצנוברים, עם טחינה לבנה, צלחת חריפים ובייגל שומשום חם.

המנה הבריטית: מחווה לשלטון המנדט

אחריהם מגיע תור הבריטים. לכבודם מגישים: צ'ארלס השלישי – ארוחת בוקר אנגלית הכוללת נקניקיות, שעועית לבנה ברוטב עגבניות, תפוח אדמה פריך וביצי עין, מוגשים עם סלט עלים ירוקים ועלי תבלין.

ערבי וישראלי – ניחוחות של בית

לטעם הערבי והישראלי מציעים: סלט האיכרים – שפע ירקות רעננים וקרוטוני זעתר, לצד טחינה לבנה, צלחת חריפים ובייגל שומשום חם, או שקשוקה אדומה, המוגשת עם טחינה ירוקה, צלחת חריפים וחלה קלועה חמה.

קינוח: סוף מתוק לבוהריים

את הסעודה חותם: בוהריים מתוק – פנקייק עם פירות העונה, מייפל וענני לוז.

מקום עם נשמה, וטעמים של אדמה ישראלית

המקום נפלא, האווירה הכי ישראלית שיש, והשילוב בין הטעמים מזכיר עד כמה אנו נטועים היטב באדמה הזו.