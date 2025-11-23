על מדי צה״ל – ובכפכפים; לוחמי מג״ב עצרו חשוד לבוש מדים כשהוא מסיע ברכבו שני תושבי שטחים ללא אישורים. המשטרה: בשבוע האחרון מג"ב עצרו 344 שוהים בלתי חוקיים ו-42 חשודים שסייעו בהסעתם

כוח תצפיתניות של איסוף קרבי דיווח אתמול (מוצ"ש) כי זיהה רכב חשוד שעצר בסמוך לגדר ההפרדה בכביש 443, העלה אליו שני חשודים והמשיך בנסיעה לכיוון ירושלים. התצפיתניות הזעיקו את לוחמי מג״ב עוטף ירושלים יחד עם לוחמי יחידת המעברים במחסום עופר בכניסה לירושלים שפתחו מיד במרדף אחר הרכב.

תוך זמן קצר איתרו הכוחות את הרכב כשהוא נכנס למחסום וביקשו ממנו לעצור לבדיקה. ברכב נהג אדם לבוש במדי צה״ל בדרגת רב-סרן, כשאיתו ברכב יושבים שני החשודים. בבדיקה ראשונית טען הנהג כי הוא משרת במילואים, מכיר את השניים ולקח אותם בטרמפ לירושלים.

לאחר בדיקה מעמיקה שביצעו הכוחות במחסום, התברר כי שני החשודים הינם תושבי שטחים ללא אישורים המנסים להיכנס לירושלים. נהג הרכב התבקש לצאת מהרכב לבירור נוסף, והלוחמים הופתעו לגלות שהוא לבוש מדים – וכפכפים.

מבירור שביצעו הלוחמים מול גורמי צה״ל עלה כי הנהג אינו משרת מילואים פעיל, וכי שירותו הסתיים לפני כשלושה שבועות. על פי החשד, החשוד עלה על המדים במטרה להימנע מבדיקה או לטשטש את נסיבות נסיעתו עם השניים.

בעקבות זאת נעצר החשוד, יחד עם שני השוהים הבלתי חוקיים, וכולם הועברו להמשך חקירה באגף החקירות והמודיעין של מג״ב עוטף ירושלים.

מהמשטרה נמסר: "בשבוע האחרון לוחמות ולוחמי משמר הגבול עצרו 344 שוהים בלתי חוקיים ו-42 חשודים שסייעו בהסעתם, הלנתם והעסקתם בגזרות השונות. לוחמי מג״ב ימשיכו לפעול בנחישות לאיתור שוהים בלתי־חוקיים ולמנוע את כניסתם לישראל".