רועה צאן מכפר טרפון בבנימין חילץ נץ מצוי שנלכד בשיח קוצני במהלך מרעה, לאחר שזיהה רעשי כנפיים חריגים מתוך הסבך ושחרר את העוף בעזרת סכין

תושייה במרעה: רועה הצאן בניה אביעד, מכפר טרפון שבבנימין, סיפר כי במהלך המרעה ביום שישי האחרון הבחין ברעשים חריגים מתוך אחד השיחים הסמוכים. לדבריו, רעש מתמשך של משק כנפיים הוביל אותו לבדוק את מקורו, ושם גילה נץ מצוי שנלכד בעומק שיח קוצני וכנפיו היו כרוכות סביב ענף.

אביעד תיאר כי פתח בזהירות דרך בתוך השיח הצפוף, ולדבריו לא הייתה כמעט אפשרות לזוז בין הענפים. לאחר שהבין מה מעכב את העוף, השתמש בסכין הרועים שלו וחתך את הענף שאחז בכנף. רק לאחר שהוציא את העוף מהשיח הבחין עד כמה הענף היה מלופף סביבו. הנץ, שלדבריו היה מותש, הצליח להמריא ברגע ששוחרר.

לדברי אביעד, אירועים מסוג זה מתרחשים לעיתים במהלך המרעה הפתוח בשטח, כאשר בעלי חיים או עופות נלכדים בצמחייה הסבוכה.

כפר טרפון הוקם לפני כארבעה חודשים בנקודה ממזרח ליישוב עטרת, סמוך לכביש 465. כיום מתגוררות בו שתי משפחות וגרעין צעירים. אנשי המקום עורכים סיורים ומרעה בשטחים הפתוחים הסמוכים, המשקיפים גם על האתר הארכאולוגי ח'ירבת טראפין, ונמצאים במרחב מדי יום במסגרת הפעילות השוטפת.