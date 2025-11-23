3 ימים בלבד אחרי הודעתו של גדי מאירי על עזיבת מפלגת 'יש עתיד', יו"ר המפפלגה יאיר לפיד חוטף מכה נוספת עם עזיבה של בכיר נוסף

טלטלה במפלגת יש עתיד: גיל סגל, מקורבו של יו"ר המפלגה יאיר לפיד, הודיע על עזיבת המפלגה, 3 ימים בלבד אחרי הודעה דומה של בכיר אחר. על פי הדיווח באתר 'וואלה', סגל היה ממנהלי מערך השטח ולשעבר מנכ"ל המפלגה.

בסוףת השבוע האחרון – אחרי ההחלטה של לפיד לעזוב את המוסדות הלאומיים – יו"ר ועדת הכספים של קק"ל גדי מאירי מיש עתיד הודיע ליאיר לפיד על החלטתו להיפרד מהמפלגה.מאירי, מהדור המייסד של יש עתיד, כיהן כאחד ממנהלי קמפיין השטח של יש עתיד בבחירות 2013 ו-2015, ובהמשך השתלב במוסדות הלאומיים, עד לתפקיד הנוכחי – יו"ר ועדת הכספים של קק"ל.

בהודעה שכתב מאירי ללפיד, נכתב, בין היתר: "כבר ימים רבים שאני מסתובב עם חיבוטי נפש, לאור החלטתך השגויה מאוד, לנטוש את המוסדות הלאומיים ולהפקיר זירה חשובה זו דווקא לטובתם של אלו שבהם נאבקנו כל השנים הללו, טענת שלא תיקח חלק ב'שחיתות' אבל השארת את הזירה ריקה ומסרת אותה ללא מאבק לידיהם של המושחתים".

"קק"ל איננה חברה מושחתת, יש לה מנהלים ועובדים טובים וראויים, המשקיעים את זמנם ומרצם רבות בבניית החברה בישראל. אם ישנם איים של שחיתות או מינהל לא תקין אז ישנו הזרם הליברלי שאנחנו חלק ממנו, שיודע להילחם בכך".