רפאל הלר, שגדל בשולי החברה החרדית בירושלים, משחרר את סינגל הבכורה שלו "ילד ירושלמי". זאת ההזדמנות שלכם להכיר את רפא' רגע לפני הפריצה הגדולה

הוא בן 23 בלבד, אבל הסיפור של רפאל הלר, או רפא', כמו שכולם קוראים לו, נשמע כמו תסריט קולנוע. ילד ירושלמי שנולד לבית חרדי, הוגדר "נער בסיכון" ו"דור הריטלין", הסתובב בסמטאות נחלאות ובקומזיצים של נערי רחוב. עכשיו, רפא' עומד לשחרר אלבום בכורה שרבים כבר מסמנים כדבר הגדול הבא במוזיקה היהודית-ישראלית.

בימים אלו יוצא הסינגל המקורי הראשון שלו, "ילד ירושלמי". זאת בנוסף לסרט מוזיקלי באורך 15 דקות שיצר, ומציג את עולמו הפנימי: אמונה, רחוב, סוסים בהרי ירושלים וגיטרה שהצילה אותו.

צפו בקליפ של רפא' – "ילד ירושלמי":

מהרחוב להקלטות עם אלי קשת

המפגש עם המפיק המוזיקלי הוותיק אלי קשת (עדן בן זקן, קובי פרץ, ששון איפראים שאולוב ואחרים) שינה הכל. ההורים של רפא' השקיעו את כל חסכונותיהם בפרויקט, בתקווה שהמוזיקה תהיה העוגן שיוציא אותו מהמעגל. במקביל חודש הקשר עם נתנאל שטרן, שהיה מדריך הרחוב שלו בנערותו וכיום לקח עליו חסות עסקית, והביא גם את הבמאי עוזי ג'ורג' להפקה.

התוצאה: אלבום בכורה בסגנון שהוא עצמו מגדיר "רוקנרול מחניודה" – שילוב של מוזיקת רחוב אמונית מחוספסת עם הפקה עכשווית ועוצמתית.

"חולק איתכם את החלק הראשון בפאזל מהלב שלי"

רפא' כתב: "בלי להרבות במילים אני חולק איתכם את החלק הראשון בפאזל מהלב שלי על מלא!! מילים ומנגינות שמצאו את דרכם החוצה לצד השותפים הכי מוכשרים שהשם יתברך סידר עבורי ועבור היצירות שלי. הלוואי שתתאהבו ותעיפו את זה בכל הכוח בשיתופים שכל העולם ירעד. ושניגע בלב החם של כל יהודי בכל מקום שהוא נמצא!"

השיר "ילד ירושלמי" והסרט המלא כבר זמינים בכל הפלטפורמות, ומי ששמע את הביצועים החיים שלו לקאברים הקודמים כבר יודע – הקול הזה, הטקסטים האלה והוייב הירושלמי-מחוספס הזה לא משאירים אדיש.

זה הזמן להגיד שהכרתם אותו ראשונים.