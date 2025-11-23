השבת נשברו שיאי חום ברחבי הארץ עם משרעות טמפרטורה חריגות במיוחד, ובתחילת השבוע צפוי מהפך חד עם גשמים עוצמתיים והתרעות מהשירות המטאורולוגי

השירות המטאורולוגי מדווח כי אתמול (שבת) נשברו שוב שיאי טמפרטורות לתקופה זו של השנה, הפעם בעמקים המזרחיים – מהחולה בצפון ועד אילת בדרום. העיר אילת הובילה את טבלאות החום עם 37.3 מעלות, לעומת השיא הקודם לאותה תקופה שעמד על 34.9 מעלות בלבד.

בנוסף לטמפרטורות הקיצוניות, תועדה ביממה האחרונה משרעת חום יוצאת דופן – כלומר, הפרש גדול בין הטמפרטורה הנמוכה ביותר בלילה לבין הגבוהה ביותר ביום: בנאות סמדר נמדדו 9.8 מעלות בלילה, בעוד שבאילת טיפסו המדידות בצהריים ל־37.3 מעלות. כדי לצפות בסרטון זה, אנא הפעל JavaScript , ושקול לשדרג לדפדפן שתומך ב HTML5 video . גשם, לפנות בוקר, בחיפה. צילום - עומרי סלנר

גם בתחנת בית דגן נרשם אתמול שיא ארצי של משרעת טמפרטורות: לפנות בוקר נמדדו 13 מעלות, ובצהריים הטמפרטורה זינקה ל-36.3 מעלות – קפיצה של 23 מעלות בתוך פחות מ־7 שעות.

עוד נמסר כי בתחנת גלגל בבקעת הירדן נמדדו אתמול 35.6 מעלות, לעומת 33.2 מעלות – השיא הקודם לסוף נובמבר. שיאים לתקופה נשברו גם בתחנות דפנה, כפר בלום, איילת השחר, צמח וסדום.

ומה צפוי בהמשך? שינוי חד כבר בפתח

לאחר סוף השבוע הלוהט, השירות המטאורולוגי מתריע על מהפך משמעותי במזג האוויר: בלילה שבין שני לשלישי, ובעיקר לקראת בוקר שלישי, צפוי אירוע גשם קצר אך עוצמתי.

הגשם עשוי לרדת כמעט בכל אזורי הארץ – מהדרום דרך המרכז ועד הצפון. באזורים הנמוכים כמו הנגב, הערבה, השפלה, השומרון והעמקים הצפוניים קיים צפי לגשמים חזקים במיוחד, שעלולים להוריד עשרות מ"מ בפרק זמן של כ-6 שעות בלבד.

בשירות מזהירים מפני הצפות בערי השפלה, לאורך החוף הדרומי והמרכזי ובחלק מהעמקים, וכן חשש לשיטפונות בנחלי הנגב, הערבה וים המלח. ביום שלישי במהלך היום הגשמים ייחלשו וייפסקו, ומזג האוויר יתייצב.