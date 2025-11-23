אחרי שחלקו הראשון של "מרשעת" כבש את הקהל, החלק השני כבר כאן. מי שמדובבת את דמותה של אלפבה לעברית, היא לא אחרת מאשר הזמרת האהובה שירי מימון. הנה הצצה לפרימיירה

הסרט "מרשעת" כבר כבש את ההמונים מסביב לעולם והביא הכנסות יוצאות דופן. עכשיו, החלק השני מושך את הקהל הנלהב לקולנוע שנה לאחר מכן. בישראל, מי שמדובבת את המכשפה המרשעת מהמערב, אלפבה, היא לא אחרת מאשר הדיווה הלאומית שירי מימון.

ביום שישי האחרון, התקיימה הפרימיירה לסרט "מרשעת: חלק 2" בהוט סינמה במתחם אושילנד בכפר סבא. לפרימיירה הגיעה המדובבת של הדמות הראשית, הזמרת שירי מימון, שכמובן הציגה הופעה מרשימה. מימון הגיעה עם מקל מכשפה אמין במיוחד וכובע, כדי להזדהות עם דמותה. מי שבאו לתמוך הם יוני בעלה והילדים.

בנוסף, הגיעו לפרימיירה המדובבת של גלינדה, אלונה אלכסנדר, וגם לירון לב, המדוברר של בוק וודסמן, ועוד.