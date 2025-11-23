במכתב רשמי לראש אכ״א טוען יו״ר ועדת החוץ והביטחון כי הפקודה החדשה להסדרת גיוס החרדים תקועה למרות הבטחות להשלמתה, ומבקש מצה״ל הסבר על העיכוב ולוחות זמנים ברורים לאישור

יו״ר ועדת החוץ והביטחון, ח״כ בועז ביסמוט, פנה במכתב רשמי לראש אגף כוח אדם בצה״ל, אלוף דדו בר־כוכבא, בדרישה לקבל הבהרות על העיכוב באישור הפקודה החדשה שמטרתה להסדיר את גיוס בני הציבור החרדי.

מדובר בפקודה מרכזית שאמורה להגדיר את מדיניות הגיוס, הפטורים והמסלולים המותאמים לחרדים.

הפנייה מגיעה לאחר חודשים שבהם הוצג בוועדות הכנסת כי הפקודה נמצאת בשלבי גיבוש, אך עד כה היא לא אושרה באופן סופי. לדברי ביסמוט, היעדר פקודה מסודרת יוצר חוסר ודאות בתוך צה״ל ובקרב הציבור, ומוביל להתנהלות המבוססת על מנגנונים זמניים ולא מוסדרים.

במכתב כותב ביסמוט כי מדובר בתקופה רגישה, וכי ללא הנחיה מקצועית ומחייבת קשה לנהל את הנושא ברמה ארגונית ומשפטית. עוד הוא מציין כי הפקודה נדרשת גם לצורך עבודת ועדת החוץ והביטחון ולתכנון המערכתי של הממשלה בנושא גיוס החרדים.

ביסמוט ביקש מצה״ל פירוט מלא על מצב ההתקדמות, הסיבות לעיכוב ולוחות הזמנים להשלמת עבודת המטה. לדבריו, אישור הפקודה הוא “כלי מרכזי שיאפשר למדינה וצה״ל לנהל את הסוגיה בצורה מסודרת ושקופה”.