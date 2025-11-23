חנוכה חנוכה, החג הכי כיף בשנה! ובשביל להפוך אותו לעוד יותר חוויתי, ריכזנו עבורכם את האטרקציות הכי שוות לחג הקרוב לכל המשפחה. תהנו

חג חנוכה, חג האורות, מה יש לומר? החג הכי יפה בשנה. ובמיוחד בשבילו, שנפרש השנה על פני שבוע שלם, מצאנו לכם את האטרקציות הכי שוות שיש לכל המשפחה.

מופע אורות בחי פארק קריית מוצקין

נתחיל עם אחד מסימניו הגדולים של החג, האור כמובן, והפעם מופע אורות מרשים ויפה בחי פארק קריית מוצקין.

כשהפנטזיה עוברת מהדמיון למציאות: במהלך חג החנוכה, בין התאריכים 14.12.25- 10.1.26, חי פארק קריית מוצקין מזמין את כל המשפחה לאווירה חורפית בטיילת הפארק ולחוויה קסומה אחת גדולה.

במהלך האירוע, המבקרים ייהנו מיער האורות, מנהרת אור, מייצגים אינטראקטיביים ודמויות קסומות שמאירות את הדרך, סדנאות יצירה ופעילויות לילדים ולכל המשפחה, מופעי אור ומוזיקה והדלקת נרות חנוכה משותפת – הכל בכרטיס אחד!

אבל זאת רק ההתחלה: עוד תוכלו ליהנות מסרט תל ממד קסום ובתוספת תשלום גם מעמדות צילום מגנטים ייחודיות, דוכני אוכל מגוונים ומתקני לונה פארק מאתגרים.

הפארק ממוקם בטיילת בצמוד לגן החיות ,שהוא חלק בלתי נפרד מהחוויה. חוויה לכל המשפחה

חנוכה של ניסים, נפלאות ואתגרים יערך במהלך חופשת חנוכה לכל המשפחה, בקניון עופר רחובות, מקבוצת קניוני עופר. במסגרת זו יפתח מתחם חנוכה חוויתי בהשראת "אליסה בארץ הפלאות" שיכלול בין היתר: פעילויות, סדנאות יצירה ואירועים לכל המשפחה, פתוח לקהל הרחב, ללא תשלום.

מתחם חוויתי בהשראת "אליסה בארץ הפלאות"

מתחם 'אליסה בארץ הפלאות' יפתח בחופשת חנוכה החל מה 16.12 עד ה 18.12 הוא יעוצב באווירה קסומה, צבעונית ומלאת דמיון ויצירתיות. עם אטרקציות וחוויות שיקחו את הילדים למסע בעולם דמיון מלא צבע, נצנצים וריחות מתוקים – ממש כמו בממלכת הפלאות של אליסה! המתחם ימוקם קומה 2 רחבה מרכזית

בין הפעילויות במתחם: יתקיימו סדנאות יצירה קסומות ומיוחדות, בין הייתר: סדנת “השיקויים של אליסה” – כל ילד הופך למדען צעיר ויוצר שיקוי סודי משלו, הילדים ירקחו שיקויים צבעוניים של אהבה, שמחה ואומץ, בעזרת ערכת שיקויים אישית הכוללת בקבוקון, פיפטה, צבעים, נצנצים, מדבקות ותווית קסם עם הכיתוב: “השיקוי הסודי שלי הוא…” הסדנה מעודדת יצירתיות, סקרנות ודמיון, ומשלבת חוויה חושית ולמידה דרך משחק.

סדנת “מסיבת התה של אליסה" – חוויה מהפנטת בה הילדים מצטרפים למסיבת התה של אליסה והכובען המטורף! במהלך הסדנה ירקחו לעצמם חליטת תה אישית ממבחר עשבי תיבול וריחות, יעצבו כוס תה ייחודית בהשראת עולמה של אליסה ויחזרו הביתה עם ערכת תה קסומה ומלאת דמיון.

לאורך כל היום תתקיים במתחם DIY סדנת “יצירה בקליי” בהשראת ארץ הפלאות. הילדים יפסלו דמויות מוכרות מהסיפור – כמו הארנב, הזחל על הפטרייה או החתול – מחימר קליי צבעוני ובטוח למגע, עם פייטים, עיניים זזות ואלמנטים של חנוכה. בכל יום יוכלו הילדים ליצור פריט חדש – סביבון, עששית או חנוכייה – ולקחת אותו הביתה למזכרת מהחג הקסום בקניון.

במקביל למתחם יערוך הקניון את 'אתגר הקניון הגדול ' בשיתוף בנק הפועלים' – אתגר משפחתי חווייתי, לגלות רמזים ברחבי הקניון, לפתור משימות מאתגרות ולזכות בפרסים שווים. הפעילות תתקיים בימים ג-ה 16-18.12 וימים א-ב 21-22.12 בין השעות 10:00-18:00 בקומה 1 מול חנות Hַ&M

הכניסה לכל הפעילויות חופשית! ללא תשלום בקניון עופר רחובות.

אירועי חנוכה חינמיים יערכו במהלך ימי החג ובחודש דצמבר, בעופר קניותר, מקבוצת בקניוני עופר: הופעות, הצגות, סדנאות, מסיבת חנוכה, הפינינג חגיגי, משחקי ילדים ופעילויות לכל המשפחה, ברוח החג.

הפעילויות פתוחות לקהל הרחב, ללא תשלום. בין הפעילויות הבולטות: ביום רביעי ה 3.12.25 בשעה 17:00 סדנת יצירת ארנק למטבעות, ביום ראשון ה 07.12.25 בשעה 17:30 המופע "הסופגנייה שהתגלגלה" – מה קורה שסבא בא לבקר? הנכדה מפשילה את השרוולים וביחד עם סבא מטגנת סופגניה טעימה, היא שמה אותה שנייה על אדן החלון לקירור … ופתאום נעלמה. האם סבא יזכה לטעום אותה? ביום רביעי ה 10.12.25 בשעה 17:30 המופע "ג'ק והפיראט חוגג חנוכה", חנוכה מתקרב וג'ק הפיראט מתכנן חגיגה מיוחדת לכבוד החג.

כמו כן במהלך חופשת החנוכה ייערכו מספר פעיליויות לכל המשפחה: ביום שני ה 15.12.25 – הפנינג חנוכה הכולל: סדנה לקישוט חנוכיות ובובות ענק בצורת סופגנייה יסתובבו ברחבי הקניון. ביום שלישי ה 16.12.5 בשעה 17:30 מסיבת חנוכה לכל המשפחה – ריקודים, שירים והמון הפתעות לכבוד החג. ביום רביעי ה 17.12.25 בשעה 17:00 סנדת קופת חסכון לדמי חנוכה. וביום ראשון ה 21.12 בשעה 17:30 המופע "גברת קרש ומר מערוך" – על פי הסיפור האהוב מאת דתיה בן-דור . המופע כולל בובות גוף גדולות על פי דמויות הסיפור וכן את כל סמלי החג .

כמו כן, ביום רביעי ה 24.12.25 בין השעות 17:00-18:30 – משחק מסלול ומפת אוצר האבודה – חלוקת הפתעות לילדים וביום ראשון ה 28.12.25 בשעה 17:30 ההצגה "חלומות וכוכבים" מה קורה שלא אוהבים לישון לבד במיטה הצגה מצחיקה לכל המשפחה וביום רביעי ה 31.12.25 בשעה 17:30 ההצגה "עליבאבא ואוצר האבוד".

ההשתתפות בפעילויות פתוחה לקהל הרחב – וללא עלות.

הופעות עם כוכבי הילדים, הצגות, סדנאות, פסטיבל מתנפחים, ניפוח בלונים, ואירועי חנוכה יערכו ללא תשלום בקניון עופר חדרה, ובמהלך כל דצמבר, לכל המשפחה.

כל ההפעילויות חינמיות, ופתוחות לקהל הרחב, ביניהם: ביום שלישי ה 02.12.25 בשעה 17:00 הצגה לכל המשפחה "שיקוי הקסם של מור" – הילדים יגלו יחד מה קורה למור ושיקוי הקסם המיוחד שלה. ביום שלישי ה 09.12.25 תיערך סדנת חנוכה – ליצירת פרטי אמנות של סמלי החג.

כמו כן במהלך חופשת החנוכה ייערכו מגוון פעילויות לכל המשפחה: בימים שלישי- חמישי (מה – 16.12 עד 18.12) בין השעות 11:00-14:00 "פסטיבל המתנפחים" – חגיגה של מתנפחים לילדים, מתחם צילום של הדמות האהובה סטיץ, עמדת ניפוח בלונים בצורות החג ועוד.

ביום ראשון ה 21.12 ראשון ב 11:00 – יערך המופע של כוכב הילדים צ'יקולולו – הכולל מסיבת שירים וריקודים ברוח חג החנוכה ביום שלישי ה 23.12.25 בשעה 17:00 – סדנת איש השלג . ביום שלישי ה 30.12.25 בשעה 17:00 ההצגה "פינוקיו"- מסע מופלא של פינוקיו בדרכו להיות ילד אמיתי. הצגה קסומה וחינוכית בה לומדים הילדים שמעשים טובים אכן משתלמים.

פעילות גוזלים בהדרכתה של איריס זינגר תיערך להורים ביום רביעי ה 10.12 וה 24.12 . כל הפעילויות ללא תשלום – הכניסה חופשית.