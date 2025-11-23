ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט המשיך במתקפה נגד ראש הממשלה בנימין נתניהו בעקבות שיתוף המאמר שטען להתערבות של ג'פרי אפשטיין בבחירות: "נתניהו פוגע קשות בביטחון ישראל, בחיילי צה״ל, בלוחמי המוסד וביהודי העולם"

העימות נמשך: ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט תקף הבוקר (ראשון) פעם נוספת את ראש הממשלה בנימין נתניהו, כשהתייחס בפעם השנייה לשיתוף המאמר ממגזין "ג׳קובין" בו נטען כי ג'פרי אפשטיין התערב בבחירות בישראל לטובת אהוד ברק בשנת 2019. בדבריו קרא לנתניהו להסיר את השיתוף של המאמר, שלטענתו פוגע בישראל וביהודים.

"נתניהו שיתף תאוריית קונספירציה שקרית שמפיצים אויבי ישראל אנטישמיים כאילו המוסד הפעיל את הפדופיל ג׳פרי אפשטיין" כתב בנט. "מעל 4 מיליון איש נחשפו לפרסום השקרי של נתניהו. אויבינו חוגגים ברשתות ומאשימים את חיילי צה״ל ברצח המוני של ילדים".

"נתניהו פוגע קשות בביטחון ישראל, בחיילי צה״ל, בלוחמי המוסד וביהודי העולם" הוסיף ותקף. "עד לרגע זה הוא לא הסיר את המאמר המחפיר הזה".

כאמור, זו הפעם השנייה שבה בנט תקף את נתניהו על פרסום המאמר האנטי-ישראלי. אמש ראש הממשלה לשעבר כתב כי "תניהו שיתף כעת מאמר ממגזין אנטישמי ואנטי-ישראלי מבחיל, ״ג׳קובין״. מאמר ספציפי זה משרת את נתניהו פוליטית כי הוא תוקף את שנוא נפשו. אך כאשר מי שעומד בראשות הממשלה בישראל משתף משם, זה נותן זריקת חיזוק ולגיטימציה עצומה למגזין גדוש-האשמות נגד ישראל בגנוסייד, באפרטהייד ובפשעי מלחמה".

"אויבי ישראל, כולל המגזין עצמו, כבר חוגגים על זה כעדות לאמיתות הקונספירציות השיקריות נגד ישראל. מעשה זה מעיד על אובדן מוחלט של שיקול דעת לאומי, ועל קידום הטובה האישית תוך דריסת טובת המדינה" הבהיר בנט. "במשך חודשים אני נלחם בקונספירציות הללו וכעת ראש ממשלת ישראל (!) הוא שבועט בדלי. ככה כי אפשר יותר. הפעולות הללו פוגעות בישראל וקורעות את העם מבפנים. יש לנו הרבה עבודת תיקון לפנינו. בקרוב".