העימות נמשך: ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט תקף הבוקר (ראשון) פעם נוספת את ראש הממשלה בנימין נתניהו, כשהתייחס בפעם השנייה לשיתוף המאמר ממגזין "ג׳קובין" בו נטען כי ג'פרי אפשטיין התערב בבחירות בישראל לטובת אהוד ברק בשנת 2019. בדבריו קרא לנתניהו להסיר את השיתוף של המאמר, שלטענתו פוגע בישראל וביהודים.
"נתניהו שיתף תאוריית קונספירציה שקרית שמפיצים אויבי ישראל אנטישמיים כאילו המוסד הפעיל את הפדופיל ג׳פרי אפשטיין" כתב בנט. "מעל 4 מיליון איש נחשפו לפרסום השקרי של נתניהו. אויבינו חוגגים ברשתות ומאשימים את חיילי צה״ל ברצח המוני של ילדים".
"נתניהו פוגע קשות בביטחון ישראל, בחיילי צה״ל, בלוחמי המוסד וביהודי העולם" הוסיף ותקף. "עד לרגע זה הוא לא הסיר את המאמר המחפיר הזה".
כאמור, זו הפעם השנייה שבה בנט תקף את נתניהו על פרסום המאמר האנטי-ישראלי. אמש ראש הממשלה לשעבר כתב כי "תניהו שיתף כעת מאמר ממגזין אנטישמי ואנטי-ישראלי מבחיל, ״ג׳קובין״. מאמר ספציפי זה משרת את נתניהו פוליטית כי הוא תוקף את שנוא נפשו. אך כאשר מי שעומד בראשות הממשלה בישראל משתף משם, זה נותן זריקת חיזוק ולגיטימציה עצומה למגזין גדוש-האשמות נגד ישראל בגנוסייד, באפרטהייד ובפשעי מלחמה".
"אויבי ישראל, כולל המגזין עצמו, כבר חוגגים על זה כעדות לאמיתות הקונספירציות השיקריות נגד ישראל. מעשה זה מעיד על אובדן מוחלט של שיקול דעת לאומי, ועל קידום הטובה האישית תוך דריסת טובת המדינה" הבהיר בנט. "במשך חודשים אני נלחם בקונספירציות הללו וכעת ראש ממשלת ישראל (!) הוא שבועט בדלי. ככה כי אפשר יותר. הפעולות הללו פוגעות בישראל וקורעות את העם מבפנים. יש לנו הרבה עבודת תיקון לפנינו. בקרוב".
נוכל בנט
בנט קשקשן ושקרן ונוכל ,הפעם ירמה את השמאל.08:47 23.11.2025
הנוכל מכה ויכה בשנית
בנט הנוכל מכה ויכה בשנית,ישב וישב עם האחים המוסלמים ,והכניס מחבלים לעבוד ,פעם נוכל תמיד נוכל.08:45 23.11.2025
בנט, בו ג ד ו נו כ ל, שעם 6 מנדטים הקים את ממשלתו עם האחים המוסלמים, ומתכוון להקים איתם ועם המשותפת את ממשלתו הבאה!
בנט, בו ג ד ו נו כ ל, שעם 6 מנדטים הקים את ממשלתו עם האחים המוסלמים, ומתכוון להקים איתם ועם המשותפת את ממשלתו הבאה!08:45 23.11.2025
לוי כהן
בענאת----------המרעיל והמפלג הלאומי08:48 23.11.2025
בנט, בו ג ד ו נו כ ל, YNET פירסם שבנט דחה 3 המלצות שב"כ לחיסול סינוואר,וזאת למען רע"מ!!עשה את הסכם הכניעה עם חיזבאללה!מינה את רונן בר באותה קונספציה!
בנט, בו ג ד ו נו כ ל, YNET פירסם שבנט דחה 3 המלצות שב"כ לחיסול סינוואר,וזאת למען רע"מ!!עשה את הסכם הכניעה עם חיזבאללה!מינה את רונן בר באותה קונספציה!08:47 23.11.2025
בנט, בו ג ד ו נו כ ל שהכשיר את חמאס לטבח-עצמו אמר שעם ליברמן שפכו מיליונים על חמאס!הלמען רע"מ הורה לצהל לא לנגוע בחמאס!
בנט, בו ג ד ו נו כ ל שהכשיר את חמאס לטבח-עצמו אמר שעם ליברמן שפכו מיליונים על חמאס!הלמען רע"מ הורה לצהל לא לנגוע בחמאס!08:45 23.11.2025
הלם וזעזוע ממש
בנט האידיוט שפגע במדינת ישראל בשותפות המוזרה עם מנסור עבאס ושאר החכמים מהשמאל מעיז לדבר על פגיעה בבטחון המדינה, איש שפל חסר עכבות ובעיקר חסר שכל והיגיון בריא.09:02 23.11.2025
נתנאל
בנט צודק ב-100%, יישר כח08:57 23.11.2025
לוי כהן
בנט, בו ג ד ו נו כ ל, YNET פירסם שבנט דחה 3 המלצות שב"כ לחיסול סינוואר,וזאת למען רע"מ!!עשה את הסכם הכניעה עם חיזבאללה!מינה את רונן בר באותה קונספציה!
