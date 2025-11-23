שוטרי מחוז ירושלים הודיעו כי עצרו אמש תושב העיר בחשד למעורבות בניסיון תקיפת חבר הכנסת יואב בן צור במרכז ירושלים וגרימת נזק לרכבו לפני כשבוע

שוטרי מחוז ירושלים הודיעו כי עצרו אמש (מוצ"ש) תושב העיר בחשד למעורבות בניסיון תקיפת חבר הכנסת יואב בן צור (ש"ס) במרכז ירושלים וגרימת נזק לרכבו לפני כשבוע.

בהודעת המשטרה נאמר כי "בהמשך למקרה ניסיון התקיפה של נבחר הציבור במרכז ירושלים לפני כשבוע, ולאחר פעילות מבצעית וחקירתית של שוטרי היחידה ללחימה בפשיעה של מרחב ציון, אמש נעצר חשוד כבן 14 תושב ירושלים במעורבות במקרה האלימות, והוא הועבר לחקירה בתחנת לב הבירה". חוקרי התחנה ממשיכים לפעול למיצוי החקירה ולאיתור חשודים נוספים שהיו מעורבים במעשה, תוך המשך איסוף ממצאים ועדויות.

במשטרה מדגישים כי מדובר במקרה חמור בו גורמים עברייניים ניסו לפגוע בנבחר ציבור וכי ייעשה שימוש בכל האמצעים העומדים לרשות המשטרה על מנת למצות את הדין עם כלל המעורבים. ממשטרת ישראל נמסר כי "נמשיך לפעול בנחישות ובאפס סובלנות כנגד פורעי חוק ואלימות מכל סוג שהיא, לרבות כל ניסיון לפגוע בנבחרי ציבור, בסדר הציבורי ובביטחון התושבים".