חקירת צה"ל חשפה כי מחבלי נוחבה השביתו טנקי מרכבה בעוטף עזה ב-7 באוקטובר בעקבות מודיעין מדוייק שנאסף מתיעודים שחיילים פרסמו ברשתות החברתיות. בארגון הטרור הכשירו מחבלים ותכננו להסיע את הטנקים לרצועה

מחבלי חמאס הצליחו להשבית טנקי מרכבה בעוטף עזה ביום הטבח ב-7 באוקטובר, ובהמשך ניסו להשתלט עליהם ולהסיע אותם לרצועה – זאת אחרי שחיילים חשפו במשך שנים מידע רגיש ברשתות החברתיות. כך נחשף הבוקר (ראשון) בגלי צה"ל.

לפי הדיווח של הכתב הצבאי דורון קדוש, ארגון הטרור בנה "כוח טנקיסטים״ עזתי של הנוח׳בה, שהוכשרו לנהוג בטנק ולהפעיל טנק מרכבה סימן 4. המחבלים הכירו לחצן סודי בטנק, שבלחיצה עליו – הטנק מושבת לפרק זמן מסוים.

במשך חודשים האירוע החריג העלה שאלות בצה"ל, כשרבים תהו איך חמאס הצליח להכיר את הלחצן הסודי שבדרך כלל היה מוכר רק לנהגי הטנקים. רק בתחילת שנת 2024, כוחות צה"ל הגיעו למנהרה תת קרקעית במחנות המרכז שמכונה "הפנטגון" – שם הם מצאו מסמכים וממצאים שהוכיחו כי חמאס אסף במשך שנים מודיעין רגיש על הטנקים, כשהוא התבסס על תיעודים שחיילים פרסמו ברשתות החברתיות.

הליך איסוף המידע כלל מעקב אחרי עשרות אלפי חיילי צה"ל, לצד ניתוח של תמונות וסרטונים שכללו תיעודים מבסיסים, ממוצבים, ומבסיס הכשרות השריון בשיזפון, וכן סרטוני הדרכות של חיילים על תרגולות בטנק. בעקבות חיבור המידע, חמאס בנה תכנית והכשיר כוח של מחבלי נוחב'ה להיות "טנקיסטים". בארגון הטרור בנו מודלים בגודל אמיתי של טנקי מרכבה, ואפילו פיתחו תוכנת סימולטור מתקדמת שהכשירה אותם כיצד להפעיל את הטנק.

ממצאי החקירה של צה"ל הוכיחו כי חמאס ניסה להגיע ליעד שאפתני: השתלטות על טנקים בעוטף עזה, והסעתם לשטח הרצועה כדי להשתמש בהם בקרב נגד כוחות צה"ל. בתחקיר נמצא כי הניסיונות להוציא לפועל את תכנית ההשתלטות ב-7 באוקטובר לא הצליחו, אבל הטנקים שהושבתו ביום הטבח לא יכלו להשתתף בלחימה.

עוד דווח כי בתכניות המתקפה שאותרו על מחבלי חמאס שנתפסו או חוסלו ביום הטבח, וגם בהמשך המלחמה בחומר שנתפס בתוך עזה, צה״ל גילה עד כמה היה חשוף. בחמאס הכירו שערים פנימיים במוצב, פרטים טכניים של הטנקים, ונקודות תורפה במכשול. לטענת צה"ל, הרבה מהמידע הושג מאי הקפדה על ביטחון מידע ברשתות החברתיות.