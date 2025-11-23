שריפת קוצים נרחבת פרצה בשכונת עין הים בחיפה, כשעשן כבד חדר לבתי התושבים בסביבה. 9 צוותי כיבוי פעלו במקום לכיבוי הלהבות. לא דווח על נפגעים

שריפת קוצים נרחבת פרצה הבוקר (ראשון) באזור רחוב העוגן בשכונת עין הים בחיפה, כאשר עשן כבד חודר לבתי התושבים בסביבה. במקום פועלים 9 צוותי כיבוי והצלה, שפועלים לבלימת התפשטות האש ולכיבויה.

צוותי ההצלה עדכנו כי במקביל מתבצעות סריקות במבנים הסמוכים לאיתור לכודים. נכון לרגע זה לא ידוע על נפגעים באירוע.

רשף יובל ברק, מפקד אשכול רכס הכרמל, ציין כי השריפה התפשטה בעקבות הרוחות העזות שנשבו באזור משעות הבוקר. "הרוח הייתה מאד חזקה. הצלחנו לעצור את השריפה, אחרי שהיה פינוי קל של האזור השרוף" אמר. "לא היו נפגעים באירוע, ואנחנו בשליטה. רוצים כעת פינוי סופי, ונעזוב את השטח אחרי שנוודא שהכל מכובה באמת".

מעיריית חיפה נמסר כי "בעקבות השריפה שפרצה ברחובות פרץ מרקיש-ניסנבוים בשכונת נווה שאנן, צוותי אגף הביטחון ומינהל הרווחה של העירייה הגיעו למקום כדי לסייע ככל שיידרש לדיירים אשר הוצאו מבתיהם או נפגעו. צוותי אגף הביטחון הגיעו גם למקום השריפה שפרצה בהעוגן-ז'ורס בשכונת עין הים. במקביל קיימו ראש העיר יונה יהב והמנכ"ל דוד לוריא הערכת מצב בנושא".