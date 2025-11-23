ברשת "אל חדת'" הסעודית דווח כי משלחת של חמאס תגיע לקהיר כדי לדון במעבר לשלב השני של הפסקת האש ברצועת עזה – זאת לאחר הפרות הפסקת האש מצד חמאס בסוף השבוע והתקיפות של צה"ל שבוצעו בתגובה

למרות הפרות הפסקת האש מצד חמאס: ברשת "אל חדת'" הסעודית דווח הלילה (ראשון) כי משלחת של חמאס תגיע לקהיר כדי לדון במעבר לשלב השני של הפסקת האש ברצועת עזה. במקביל, מקור בחמאס אישר לרשת "א-שרק" כי השיחות בין נציגי חמאס ובכירים מצריים יכללו גם פלגים פלסטיניים נוספים.

הדיווח הנוכחי מגיע אחרי ההסלמה שנרשמה בסוף השבוע האחרון, בעקבות הפרות חוזרות ונשנות של הפסקת האש מצד חמאס. במהלך השבת דוווח כי מחבל חמוש חצה את הקו הצהוב, תוך שימוש וניצול ציני של הציר ההומניטרי דרכו נכנס סיוע הומניטרי למרחב דרום הרצועה. המחבל ביצע ירי לעבר כוחות צה"ל הפרוסים בדרום רצועת עזה, ללא נפגעים. מיד לאחר הזיהוי, כוחות החטיבה הדרומית ירו וחיסלו את המחבל.

בצה"ל הדגישו כי מדובר בהפרה בוטה של הסכם הפסקת האש, ובתגובה לכך, צה"ל בהובלת פיקוד הדרום, בהכוונת אמ"ן ושב"כ ובאמצעות חיל האוויר החל לתקוף מטרות של ארגון הטרור חמאס ברחבי רצועת עזה. בהמשך דווח כי חיל האוויר ביצע סיכול ממוקד לעבר בכירים בארגון הטרור חמאס, זאת בעקבות הפרות חוזרות ונשנות של הפסקת האש.