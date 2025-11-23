10 ימים אחרי שחרורו של מני גודארד הי"ד, חמאס והצלב האדום לא יקיימו חיפושים אחרי החללים החטופים בצד הישראלי של הקו הצהוב – אך ייתכן שיתקיימו עבודות בצד העזתי

יותר משבוע אחרי שחרורו של מני גודארד הי"ד, חמאס והצלב האדום לא יקיימו היום (ראשון) חיפושים אחרי החללים החטופים בשטח רצועת עזה שנמצא בשליטת ישראל – כך דווח הלילה בכאן חדשות. עם זאת, ייתכן שיתקיימו עבודות בצד העזתי של הקו הצהוב, שנמצא בשליטת חמאס.

כזכור, גופותיהם של 3 חללים חטופים עדיין נותרו כיום בשבי החמאס בעזה, דרור אור, רן גואילי וסותטיסאק רינטלאק. ב-13 בנובמבר חמאס שחרר את גופתו של מני גודארד הי"ד, ומאז לא נערכו שחרורים נוספים. ביום חמישי האחרון דווח כי התחדשו החיפושים אחרי חלל חטוף ישראלי, כאשר צוות של הצלב האדום ושל הזרוע הצבאית של חמאס ערכו חיפושים בשכונת זייתון

הדיווח הנוכחי מגיע על רקע עליית המדרגה בהפרות מצד חמאס בסוף השבוע, והתקיפות של ישראל שהגיעו בתגובה. למרות ההסלמה, ההערכה בישראל היא שהפסקת האש ברצועת עזה לא תקרוס. גם חמאס דורש מהמתווכות להתערב כדי לחייב את ישראל לעמוד בהסכם, כשגורם פלסטיני אמר כי "לחמאס יש מוטיבציה להגיע לשלב ב' של ההסכם".