בכניסת השבת גילו מתפללי בית הכנסת בקדימה כי ספרי הקודש והתורה חוללו על רצפת המבנה. כוחות משטרה הגיעו למקום ואספו ממצאים לפתיחת חקירה

מתפללי בית הכנסת התימני בקדימה, נחרדו כאשר גילו מה קרה בבית הכנסת בלילה שבין חמישי לשישי. עם כניסת השבת נחשפו מתפללי בית הכנסת התימני לחילול המבנה לאחר שאלמונים נכנסו והשליכו את ספרי התורה והקודש על הרצפה.

ספרי התורה הושלכו בביזיון, סידורים וחומשים קרועים שדפיהם פוזרו לכל עבר, והרס שיטתי של תכולת בית הכנסת. כוחות משטרה וצוותי מז"פ (זיהוי פלילי) הגיעו למקום ואספו ממצאים לפתיחת חקירה מאומצת.

מהמשטרה נמסר כי בבחינה ראשונית לא נמצאו סימני התפרצות ולפיכך כלל כיווני החקירה נבדקים, תוך איסוף ממצאים פורנזים ותיעודיים במעטפת הרלוונטית. עוד ציינו במשטרה כי מדובר באירוע חמור, לרבות עבירת פגיעה ברגשות דת, ולפיכך כלל המשאבים הטכנולוגים הנדרשים מופעלים, לצד ניתוח ממצאים פורנזים ע״י הזיהוי הפלילי, במטרה לחשוף את מבצעי העבירה והבאתם לדין.

"המראות הקשים של ספרי תורה וספרי קודש מושלכים ומחוללים על רצפת בית הכנסת מזעזעים ומזכירים תקופות חשוכות בהיסטוריה היהודית," אמר הערב (מוצ"ש) מנכ"ל המשרד לשירותי דת יהודה אבידן . "אין להשלים עם מעשה נפשע כזה במדינת היהודים, והוא מהווה חציית קו אדום מוסרי וערכי".

יו"ר המועצה הדתית עופר גואטה ציין כי: "מדובר במבנה שהוקצה לקהילה על ידי המועצה המקומית. עם קבלת המידע בערב שבת דאגתי למבנה חלופי למתפללי בית הכנסת".

מנכ"ל המשרד לשירותי דת אבידן קיים הערב שיחה עם ראשת המועצה המקומית קדימה צורן הגב' קרן גרין ועם יו"ר המועצה הדתית עופה גואטה. מנכ"ל המשרד הנחה את יו"ר המועצה הדתית להגיש סיוע באופן מיידי למתפללי בית הכנסת.

בסיום השיחה אמר מנכ"ל המשרד יהודה אבידן: "הלב נקרע למראה ספרי תורה וספרי קודש מתבוססים בביזיון על הרצפה במדינת ישראל. זהו פשע מתועב המזכיר תקופות אפלות בהיסטוריה היהודית, ואין לו שום הצדקה. פגיעה במקום קדוש היא חציית קו אדום ופגיעה בנפשו של כל יהודי".

עוד הוסיף ואמר המנכ"ל אבידן: "אנו מחזקים את ידיהם של ראש המועצה הדתית עופר גואטה, ראשת המועצה קרן גרין, גבאי בית הכנסת והמתפללים, אשר פעלו באחריות ובמהירות למען הקהילה בשעה קשה זו. המשרד יעמוד בקשר רציף עם המועצה הדתית לסיוע בשיקום הנזקים והשבת כבוד בית הכנסת".