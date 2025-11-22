בתום מצוד של 24 שעות: חוסלו ונעצרו 17 מחבלים שניסו לברוח מתשתית הטרור התת-קרקעית במזרח רפיח בה כלואים עשרות מחבלי חמאס

לפני זמן קצר, כוחות צוות הקרב של חטיבת הנח״ל הפועלים במזרח רפיח איתרו ועצרו מחבל נוסף שניסה לברוח מהתשתית התת-קרקעית במרחב רפיח.

בכך, בתום מצוד של 24 שעות, חוסלו ונעצרו כל 17 המחבלים שניסו לברוח מתשתית הטרור התת-קרקעית במזרח רפיח. סך הכל 11 מחבלים חוסלו ושישה נעצרו והועברו להמשך חקירת שב״כ.

מצה"ל נמסר כי כוחות צה״ל בפיקוד הדרום פרוסים במרחב בהתאם להסכם וימשיכו לפעול להסרת כל איום, להשמדת תשתיות טרור ולהגן במרחב.

מחבל חמוש חצה את הקו הצהוב וירה לעבר כוח צה"ל

חיל האוויר תקף במהלך השבת בשכונת רימאל שברצועה וביצע סיכול ממוקד לעבר בכירים בארגון הטרור חמאס, זאת בעקבות הפרות חוזרות ונשנות של הפסקת האש.

קודם לכן, מחבל חמוש חצה את הקו הצהוב, תוך שימוש וניצול ציני של הציר ההומניטרי דרכו נכנס סיוע הומניטרי למרחב דרום הרצועה. המחבל ביצע ירי לעבר כוחות צה"ל הפרוסים בדרום רצועת עזה, ללא נפגעים.

ירי מחבל בקו הצהוב

מיד לאחר הזיהוי, כוחות החטיבה הדרומית ירו וחיסלו את המחבל.

בצה"ל הדגישו כי מדובר בהפרה בוטה של הסכם הפסקת האש, ובתגובה לכך, צה"ל בהובלת פיקוד הדרום, בהכוונת אמ"ן ושב"כ ובאמצעות חיל האוויר החל לתקוף מטרות של ארגון הטרור חמאס ברחבי רצועת עזה.