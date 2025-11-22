ילד בן 6 פונה לבית החולים בילינסון במצב קשה ולא יציב לאחר שהחליק מאופניו. פרמדיקים של מד"א ביצעו בו הנשמות ופינו אותו להמשך טיפול בבית החולים

אירוע קשה הערב (מוצ"ש) סמוך לאריאל: ילד בן 6 שרכב על אופניו החליק ונפגע באורח קשה.

פרמדיקים של מד"א הוזעקו לזירת ההחלקה וביצעו בו פעולות החייאה, לפני שהחליטו לפנות אותו לבית החולים בילינסון בפתח תקווה. הוא היה מחוסר הכרה וסבל מחבלת ראש.

פרמדיק מד"א אוהד ביין, סיפר: "חברנו לילד בן 6 שהחליק מהאופניים וסבל מחבלות קשות בגופו. הוא היה מחוסר הכרה. הענקנו לו טיפול רפואי מציל חיים שכלל הנשמות ופינינו אותו לבית החולים כשמצבו לא יציב".

עוד באותו נושא תאונה קטלנית בכביש 443: רוכב אופניים נהרג במהלך רכיבה 11:02 | חדשות סרוגים 1 0 😀 👏

באזור אחר בארץ, במושב במועצה אזורית הערבה התיכונה, ילד בן 10 פונה לבית החולים סורוקה לאחר שהחליק מסקייטבורד. הוא פונה במצב בינוני לאחר שנפגעו בראשו.