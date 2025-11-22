צעיר בן 25 נפצע קשה ואדף נוסף נפצע קל הערב (מוצ"ש) ברחוב יונתן רטוש ביפו, הרקע לאירוע על פי המשטרה הוא ככל הנראה פלילי.
שוטרים ופרמדיקים של מד"א הגיעו לזירת האירוע, ושני הפצועים פונו לבית החולים. חובש בכיר במד"א יחזקאל גוטמן וחובשי מד"א אור יערי ודוד יצחקי, סיפרו כי טיפלו בצעיר בשנות ה-20 שנפצע קשה: "הפצוע היה מעורפל הכרה וסבל מפציעות חודרות קשות בגופו".
עוד הוסיפו הפרמדיקים: "הענקנו לו טיפול רפואי מציל חיים ופינינו אותו לבית החולים כשמצבו קשה".
