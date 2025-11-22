נתניהו פרסם הצהרה באנגלית בה תקף את חמאס על הפרת ההסכם וירי מחבל לעבר כוחות צה"ל ברצועה. "ישראל קוראת שוב למתווכים להתעקש שחמאס ימלא את חלקו בהסכם"

ראש הממשלה בנימין נתניהו פרסם הצהרה באנגלית בה התייחס להפרת הסכם הפסקת האש מול חמאס וחיסול בכירים בארגון ברצועת עזה.

"היום חמאס הפר שוב את הפסקת האש, ושלח מחבל לטריטוריה ישראלית לתקוף את חיילי צה״ל. בתגובה, ישראל חיסלה חמישה מחבלים בכירים בחמאס."

נתניהו שב והדגיש כי "ישראל עמדה במלואה בהסכם הפסקת האש, בעוד חמאס הפר אותו."

"במהלך הפסקת האש, עשרות מחבלי חמאס חצו את הקו הישראלי כדי לתקוף את כוחותינו, בעוד הם מבצעים פגיעות באזרחים בעזה."

"ישראל קוראת שוב למתווכים להתעקש שחמאס ימלא את חלקו בהסכם ובתוכנית 20 הנקודות של נשיא טראמפ: חמאס חייב להחזיר מיידית את שלושת החטופים ההרוגים שהוא עדיין מחזיק, להשלים את פירוק כלי הנשק ולאפשר פירוז מלא של עזה."

מחבל חמוש חצה את הקו הצהוב וירה לעבר כוח צה"ל

חיל האוויר תקף במהלך השבת בשכונת רימאל שברצועה וביצע סיכול ממוקד לעבר בכירים בארגון הטרור חמאס, זאת בעקבות הפרות חוזרות ונשנות של הפסקת האש.

קודם לכן, מחבל חמוש חצה את הקו הצהוב, תוך שימוש וניצול ציני של הציר ההומניטרי דרכו נכנס סיוע הומניטרי למרחב דרום הרצועה. המחבל ביצע ירי לעבר כוחות צה"ל הפרוסים בדרום רצועת עזה, ללא נפגעים.

מיד לאחר הזיהוי, כוחות החטיבה הדרומית ירו וחיסלו את המחבל.

בצה"ל הדגישו כי מדובר בהפרה בוטה של הסכם הפסקת האש, ובתגובה לכך, צה"ל בהובלת פיקוד הדרום, בהכוונת אמ"ן ושב"כ ובאמצעות חיל האוויר החל לתקוף מטרות של ארגון הטרור חמאס ברחבי רצועת עזה.