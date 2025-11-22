תמיר סטיינמן, מגיש חדשות 12, ששימש שנים רבות ככתב אזור הדרום של חברת החדשות, חושף לראשונה את הרגעים הקשים שחווה בימים הראשונים של המלחמה אחרי ה-7 באוקטובר.
בתוכניתה של אופירה אסייג בקשת 12 אמר סטיינמן כי פחד שיפגע בעצמו ובילדיו: "אני אגלה לך משהו שלא סיפרתי לאף אחד, רק ליעלי אשתי המהדימה. בימים הראשונים, בשבועות הראשונים אחרי ה-7 באוקטובר, הייתי לבד בבית. היה רגע שהילדים חזרו הביתה אחרי איזה חודש והיו הרבה רגעים באותם שבועות ופחדתי לפגוע, בהם בעצמי".
עוד הוסיף המגיש המפורסם של חדשות 12: "אתה כאילו נאבק עם עצמך, ואני חושב שעם הזמן אתה משתחרר וזה כמובן עובר ואתה מתחזק והמשפחה הם העוגן שלי".
