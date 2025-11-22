תמיר סטיינמן, ששימש שנים רבות ככתב אזור הדרום של ערוץ 12, חשף לראשונה את הרגעים הקשים והטראומתיים שחווה בתחילת המלחמה: "היה רגע שהילדים חזרו הביתה ופחדתי לפגוע בהם, בעצמי"

תמיר סטיינמן, מגיש חדשות 12, ששימש שנים רבות ככתב אזור הדרום של חברת החדשות, חושף לראשונה את הרגעים הקשים שחווה בימים הראשונים של המלחמה אחרי ה-7 באוקטובר.

בתוכניתה של אופירה אסייג בקשת 12 אמר סטיינמן כי פחד שיפגע בעצמו ובילדיו: "אני אגלה לך משהו שלא סיפרתי לאף אחד, רק ליעלי אשתי המהדימה. בימים הראשונים, בשבועות הראשונים אחרי ה-7 באוקטובר, הייתי לבד בבית. היה רגע שהילדים חזרו הביתה אחרי איזה חודש והיו הרבה רגעים באותם שבועות ופחדתי לפגוע, בהם בעצמי".

עוד הוסיף המגיש המפורסם של חדשות 12: "אתה כאילו נאבק עם עצמך, ואני חושב שעם הזמן אתה משתחרר וזה כמובן עובר ואתה מתחזק והמשפחה הם העוגן שלי".