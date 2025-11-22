כמידי שנה בסוף חודש הארגון בתנועת אריאל נבחר השם של השבט החדש. הנושא הנבחר השנה ללוות את פעילויות החודש הוא: "מאמינים בטוב". והשם הנבחר הוא….

עם צאת השבת וסיומו של חודש הארגון הוכרז שם השבט החדש בתנועת הנוער אריאל: "אורי".

מזכ"ל תנועת הנוער אריאל, אלחנן , בירך את חניכי שבט אורי המצטרפים לשכבה הבוגרת בתנועה: "עֲנָוִים! הִגִּיעַ זְמַן גְּאֻלַּתְכֶם! וְאִם אֵין אַתֶּם מַאֲמִינִים רְאוּ בְּאוֹרִי שֶׁזֹּרֵחַ עֲלֵיכֶם".

גם כאשר מלך המשיח עומד על גג בית המקדש הבנוי, עם ישראל עדיין לא מאמינים שהגיע זמן הגאולה. וזוהי שליחותכם, שבט אורי לצעוק לעם ישראל "ענוים! הגיע זמן גאולתכם" ריבונו של עולם מנהיג את המציאות וצריכים לראות את האור האלוקי שזורח עלינו".

וולף התייחס למלחמה ולמצב בעם ואמר: "שבט אורי, אחרי שנתיים של מלחמה, תפקידכם לכוון את עם ישראל לראות את האור, להבין ש"הגיע זמן גאולתכם" ומתוך כך לפעול טוב בעולם, כי רק מי שמאמין בטוב יוכל לשנות ולתקן את המציאות"

"אנו חברי תנועת אריאל, בנים לעם הנצח, ממשיכים לפעול ולקדם את המציאות עד ביאת משיח צדקנו וגילוי האור שזורח עלינו" סיים המזכ"ל וולף.

בשבת הזו התקיימה שבת ארגון בסניפי הבנים בתנועה ואילו בעוד שבועיים תתקיים שבת הארגון בסניפי הבנות.

הוועדה של התנועה שבחרה את שם השבט התכנסה בראשית השבוע לישיבה מיוחדת. כבכל שנה ניתנה האפשרות לחניכי התנועה להציע הצעות משלהם אליהם נוספו הצעות הקומנרים וצוותי ההנהגה וכאמור השם הנבחר הוא אורי.