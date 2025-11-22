ראש הממשלה שיתף מאמר שפורסם במגזין האנטישמי שחשף את התערבותו של ג'פרי אפשטיין למען בחירתו של ידידו אהוד ברק ב-2019. בנט תקף את נתניהו שנתן לגיטימציה למגזין האנטישמי

דקות טרם כניסת שבת שיתף ראש הממשלה בחשבון ה-X שלו מאמר שפורסם במגזין ״ג׳קובין״ בו פורסם כי ג'פרי אפשטיין התערב בבחירות בישראל לטובת אהוד ברק בשנת 2019.

בעקבות השיתוף, תקף נפתלי בנט את נתניהו וכתב: "נתניהו שיתף כעת מאמר ממגזין אנטישמי ואנטי-ישראלי מבחיל, ״ג׳קובין״. מאמר ספציפי זה משרת את נתניהו פוליטית כי הוא תוקף את שנוא נפשו."

לדברי בנט "אך כאשר מי שעומד בראשות הממשלה בישראל משתף משם, זה נותן זריקת חיזוק ולגיטימציה עצומה למגזין גדוש-האשמות נגד ישראל בגנוסייד, באפרטהייד ובפשעי מלחמה."

"אויבי ישראל, כולל המגזין עצמו, כבר חוגגים על זה כעדות לאמיתות הקונספירציות השיקריות נגד ישראל. מעשה זה מעיד על אובדן מוחלט של שיקול דעת לאומי, ועל קידום הטובה האישית תוך דריסת טובת המדינה."

בנט הוסיף: "משך חודשים אני נלחם בקונספירציות הללו וכעת ראש ממשלת ישראל (!) הוא שבועט בדלי. ככה כי אפשר יותר. הפעולות הללו פוגעות בישראל וקורעות את העם מבפנים. יש לנו הרבה עבודת תיקון לפנינו. בקרוב."