במהלך השבת, תקף צה״ל בהובלת פיקוד הצפון ובאמצעות חיל האוויר, מספר משגרים של ארגון הטרור חיזבאללה אשר זוהו לאחרונה ומוקמו באתרים צבאיים בדרום לבנון.
בתקיפה נוספת במרחב הבקעא, צה״ל תקף בהובלת חיל האוויר ואמ"ן, שני אתרים צבאיים של ארגון הטרור חיזבאללה בהם זוהתה פעילות של מחבלים, מחסני אמצעי לחימה ומבנים צבאיים נוספים.
בהודעה שפרסם דובר צה"ל נכתב כי הימצאותם של המשגרים והפעולות הצבאיות באתרים מהווים הפרה של ההבנות בין ישראל ללבנון.
אמש, בהובלת אוגדה 91 ובאמצעות חיל האוויר, חוסל מחבל מארגון הטרור חיזבאללה במרחב פרון שבדרום לבנון.
לאורך המלחמה, המחבל קידם מתווי טרור לעבר מדינת ישראל וכוחות צה"ל. פעולותיו של המחבל היוו הפרה של ההבנות בין ישראל ללבנון.
