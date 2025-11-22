אחרי שבוע לוהט בצורה חריגה, מזג אוויר מתהפך: תחול ירידה בטמפ' ויירדו גשמים בכל רחבי הארץ. קיים חשש לשטפונות.
יום ראשון: בהיר עד מעונן חלקית. תחול ירידה קלה בטמפרטורות, אך עדיין יהיה חם מהרגיל עד שרבי ברוב אזורי הארץ. בבוקר ינשבו רוחות מזרחיות חזקות בהרי הצפון והמרכז. במהלך היום יוסיפו לנשב רוחות מזרחיות ערות בהרי הצפון.
יום שני: בהיר עד מעונן חלקית. תחול ירידה של הטמפרטורות בעיקר במישור החוף ובשפלה, אך עדיין יהיה חם מהרגיל ברוב אזורי הארץ. בבוקר ינשבו רוחות מזרחיות ערות בהרי הצפון. במהלך הלילה יחלו לרדת ממטרים מקומיים מלווים בסופות רעמים יחידות, ואז קיים חשש קל משטפונות בנחלי מדבר יהודה וים המלח.
יום שלישי: מעונן חלקית עד מעונן. תחול ירידה ניכרת בטמפרטורות ועלייה בלחות. עד הצהריים יוסיפו לרדת גשמים מקומיים מלווים בסופות רעמים יחידות, ועדיין קיים חשש קל משטפונות בנחלי מדבר יהודה וים המלח.
יום רביעי: מעונן חלקית עד בהיר. תחול עלייה קלה בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ.
