במשטרה תקפו את הכתבה שעלתה באתר מאקו לפיה ההצתות בבאר שבע הם פרי השתלטות העבריינים על העיר ואומרים כי מקורם בסכסוך אישי בין בני זוג לאחר פרידה

בעקבות פרסומים באתר החדשות של קשת 12 "מאקו, לפיהם ההצתות שהתרחשו השבוע בבאר שבע מקורם בהשתלטות עבריינית על העיר, במשטרה תוקפים את הפרסומים.

בהודעה שפרסמה דוברות המשטרה נכתב: "בהמשך לפרסום שגוי ומטעה שעלה הלילה באתר מאקו באשר ל״הצתות בניינים ברחבי באר שבע״ – נעמיד דברים על דיוקם:

בניגוד מוחלט לנטען בפרסום, ולפיו “עבריינים שפכו בנזין בחדרי מדרגות וארונות חשמל” בניסיון לייצר פאניקה בציבור ולהציג מצג-שווא של “השתלטות עבריינית על העיר” – הרי שבפועל מדובר באירוע שמקורו בסכסוך אישי בין בני זוג לאחר פרידה.

בפעילות מהירה וממוקדת של שוטרי תחנת באר שבע, נעצר החשוד במעשה, תושב העיר בשנות ה־30 לחייו, אשר תועד ונצפה בזירות האירוע השונות, מעצרו הוארך בבית המשפט.

הפרסום שעלה במאקו אינו רק שגוי, אלא מטעה, מגמתי וחוטא לאמת, וספק אם ציטוטים עלומים אלו כלל נאמרו, תוך הצגת תמונה מעוותת לקוראים שאין לה כל בסיס במציאות.

פרסום זה מצטרף לפרסום נוסף מהשבוע האחרון, בו נטען כי ״כנופיית נערים בדואים וילדים מעזה״ מטילים אימה על תושבי באר שבע בקניון המקומי, עוד פרסום בדוי ומופרך. בפועל, הנערים שנעצרו אינם בדואים כלל אלא יהודים, וכל ניסיון לשרבב לכך רקע מגזרי או לאומני, כמוהו כהטלת אימה מיותרת ושקרית על תושבי העיר.

אנו מצפים מכלי תקשורת שמכבד את עצמו להקפיד על בדיקת עובדות, לוודא מידע טרם פרסום, ולהימנע מהפצת מידע שגוי העלול להטעות את הציבור ולערער את תחושת הביטחון לשווא."