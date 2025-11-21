סוגיית המחבלים המסתתרים במנהרה ברפיח, ממשיכה להטריד את צה"ל. היום (שישי) חמישה מחבלים יצאו מן המנהרה, ניסו לברוח לשטח העזתי וחוסלו בידי צה"ל. בשבוע שעבר קרה מקרה דומה וחוסלו 3 מחבלים.
לפי הערכות במנהרה לכודים כ-80 מחבלים שניסו באמצעות המתווכות שיינתן להם "מעבר בטוח" – אבל בישראל כרגע ממתינים ואומרים כלפי חוץ שלא התקבלה החלטה. הרמטכ"ל זמיר הנחה: "או שייכנעו בידיים מורמות או שימותו".
במקביל, העיתון הסעודי "א-שרק אל-אווסט" דיווח כי כוח מיוחד של ישראל חיסל לאחרונה את וואסים עבד אל-האדי, בכיר בארגון הטרור ועדות ההתנגדות, בפעולה קרקעית במרכז רצועת עזה. הארגון הודיע על מותו ב-17 בנובמבר, אך לא פירט אז את נסיבות החיסול. עוד דווח כי במבצע נוסף חטפה ישראל מחבל חמאס במערב העיר עזה.
