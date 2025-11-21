המחבלים שמסתתרים במנהרה ברפיח מנסים עדיין להתחמק ממנה ולברוח, והיום צה"ל חיסל חמישה מחבלים מהם. על פי ההערכות, זה מספר המחבלים שנותרו שם

סוגיית המחבלים המסתתרים במנהרה ברפיח, ממשיכה להטריד את צה"ל. היום (שישי) חמישה מחבלים יצאו מן המנהרה, ניסו לברוח לשטח העזתי וחוסלו בידי צה"ל. בשבוע שעבר קרה מקרה דומה וחוסלו 3 מחבלים.

לפי הערכות במנהרה לכודים כ-80 מחבלים שניסו באמצעות המתווכות שיינתן להם "מעבר בטוח" – אבל בישראל כרגע ממתינים ואומרים כלפי חוץ שלא התקבלה החלטה. הרמטכ"ל זמיר הנחה: "או שייכנעו בידיים מורמות או שימותו".

במקביל, העיתון הסעודי "א-שרק אל-אווסט" דיווח כי כוח מיוחד של ישראל חיסל לאחרונה את וואסים עבד אל-האדי, בכיר בארגון הטרור ועדות ההתנגדות, בפעולה קרקעית במרכז רצועת עזה. הארגון הודיע על מותו ב-17 בנובמבר, אך לא פירט אז את נסיבות החיסול. עוד דווח כי במבצע נוסף חטפה ישראל מחבל חמאס במערב העיר עזה.