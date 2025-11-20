מסעדת זקס בראסרי נפתחה ברחובות. מדובר במסעדת שף כשרה עם מטבח עונתי, תוצרת חקלאית טרייה וטכניקות בישול מתקדמות. במסעדה תהנו מחוויה קולינרית לצד כוס יין טוב. בתאבון

מסעדת שף חדשה נפתחה ברחובות והיא הדבר הכי טוב שיכול לקרות לכם. זקס בראסרי – מסעדת שף שמביאה גישה רעננה ומוקפדת לעולם הקולינריה הכשרה בישראל. המסעדה מציעה חוויית Fine Dining עונתית ומוקפדת, המבוססת על חומרי גלם מקומיים ובטכניקות בישול מתקדמות – ללא פשרות בטעם או באיכות.

בצהריים מוגש תפריט עסקיות, הכולל מנה ראשונה ועיקרית במחיר מנה עיקרית בלבד – שווה במיוחד. המסעדה נושאת בגאווה את שמו של אפרים זקס – חקלאי, מנהיג קהילה ואחד מאבות המושבה רחובות.

בראש המטבח עומדים השף סהר רפאל, מקבוצת כרמים והשף דוד לוי, יחד השניים מביאים לזקס בראסרי שנים של ניסיון בבישול עילי אירופאי, המתורגם לשפה ישראלית עכשווית ומקומית. את המסעדה מנהלת קבוצת כרמים, מהקבוצות המובילות בישראל בתחום המסעדנות והאירוח.

כבר בשבילים המובילים למסעדה, תרגישו כאילו הגעתם למסעדה בחו"ל, עם תאורה מוקפדת, מזרקות מים ושבילים שמרגישים עליהם כמו על מסלול. החלל הפנימי של המסעדה תוכנן על ידי גד הלפרין, אחד ממעצבי מסעדות המישלן הבולטים בישראל. העיצוב כולל מונומנט מרהיב של יותר מ-280 בקבוקי יין ובר אינטימי עם שישה מקומות ישיבה.

כאמור, את המסעדה מקיפה גינה חיצונית מוארת אשר נשקפת מהחלונות הגבוהים והרחבים של המסעדה, ויחד עם עצי האקליפטוס הסובבים נוצרת אווירה קסומה. המסעדה, תציע בעתיד גם אירוח אירועים פרטיים ועסקיים – אשר תכלול חוויית אירוח אלגנטית ומוקפדת באווירה שקטה וייחודית.

והאוכל? נו מה נגיד, הכי טרי וטעים שתאכלו, עם מנות מגוונות ששמות דגש על חומרי גלם מקומיים וטריים. מנות דגים נאים עם שילובים מפתיעים, ארטישוק ירושלמי במגוון צורות ושקדי עגל שהיו נימוחים בפה.

התפריט בזקס בראסרי משתנה בהתאם לעונות השנה ולתוצרת הזמינה, ומלווה בתפריט יין ישראלי בלבד. מטבח המסעדה מקיים שיתופי פעולה עם חממות בצפון ובדרום הארץ, עשבי תיבול שגדלים במיוחד עבור המטבח, דגה עונתית טרייה ובשר מעגלות מקומיות שעובר תהליכי יישון במקום.

במרכז המטבח מותקן תנור פחמים מתקדם מסוג Josper – תנור ספרדי שמגיע לטמפרטורות גבוהות במיוחד, המעניק ארומה מיוחדת של עשן ועץ לבשרים, דגים וירקות, בשילוב טכניקות בישול מדויקות. הגישה הקולינרית בזקס בראסרי נשענת על חקלאות מקומית, שכן מטבח המסעדה עובד עם חקלאים מכל הארץ כדי להביא את התוצרת הטובה והטרייה ביותר למסעדה, מירקות ופירות ועד תבלינים ועשבי תיבול שגדלים עבור המטבח.

את הארוחה מומלץ ללוות בקוקטייל טעים, שמלווה את כל הארוחה בארומה עסיסית. המנות העיקריות המומלצות הן מנת ההמבורגר ביין שהיתה טעימה להפליא ובייבי צלעות טלה שפשוט כיף לתפוס ביד ולאכול.

ואל דאגה, המסעדה חשבה גם על חובבי הדגים ומגישה מנות מדהימות כמו דג מוסר ים ודג לברק עם עור קריספי עליו.

מחלקת הקונדיטוריה במסעדה מציעה תפריט עונתי ייחודי, המשלב מרכיבים ישראליים כמו שקדים, שמן זית, פירות הדר ועשבי תיבול. כל הקינוחים מיוצרים במקום, על ידי שף קונדיטור דור פרידלנר. בין הקינוחים המיוחדים ניתן למצוא פרשנות עכשווית לקלאסיקות כמו עוגת "היער השחור", המציגה נוכחות חדשה לטעמים מוכרים.

אחד הקינוחים הטעימים במסעדה, הוא הקרם ברולה עם חתיכות אננס עליו ולימון פרסי שמוסיף המון טעם.

זקס בראסרי. כתובת: הר הצופים 2, שכונת רחובות הולנדית, רחובות.

שעות פעילות: ראשון – חמישי צהריים 12:00-16:00 ערב 18:00-23:00 | שישי- שבת סגור.

טלפון להזמנות: 073-792-5007